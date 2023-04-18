Плитка, сантехника. ЕБРР выдал 42 млн евро кредита польской компании Cersanit с активами в Украине 18 апреля, 17:14 ЕБРР поддержит долгосрочным кредитом компанию Cersanit с активами в Польше и Украине (Фото:ebrd.com)

Европейский банк реконструкции и развития предоставит долгосрочный кредит в размере 42 млн евро для поддержки польского производителя керамической плитки и сантехники Cersanit в Украине и Польше.

Финансирование будет направлено на компенсацию последствий от списания российских активов, войны в Украине и пожара на одном из объектов Cersanit в Польше, сообщили в ЕБРР.

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Ожидается, что производитель сыграет важную роль в восстановлении инфраструктуры Украины, поврежденной вследствие российского вторжения.

Проект развития включает наращивание производства керамической плитки и сантехники и завершение инвестиций в производство крупноформатной плитки в Украине, а также реконструкцию завода акриловых изделий в Польше, расширение мощностей и повышение энергоэффективности заводов.

Общая сумма проекта составляет 120 млн евро.

«Эти инвестиции не только помогают экономикам обеих стран, поддерживая динамично развивающегося производителя товаров на местном уровне, которые не только станут важным компонентом восстановления Украины, но и удерживают человеческий капитал, сохраняя основные рабочие места. ЕБРР по-прежнему привержен финансированию других инвестиций в Украине и соседних государствах, пострадавших от войны», — заявил вице-президент ЕБРР Ален Пилу, подписавший кредитное соглашение с Cersanit в Варшаве.

Как сообщалось, ЕБРР совместно с донорами обязался в течение 2022−2023 годов предоставить Украине финансирование в размере 3 млрд евро для поддержки функционирования бизнеса и экономики.

В 2022 году банк направил на поддержку Украины 1,7 млрд евро и привлек от партнерских финансовых учреждений 200 млн евро.

Cersanit S.A. является одной из ведущих производственных компаний с участием польского капитала на европейском рынке. Основным видом деятельности компании является производство и реализация продукции для отделки и оснащения ванных комнат.

Среди активов компании — четыре завода в Польше и по одному в Германии, Румынии и Украине. Украинский завод компании был запущен в 2009 году в Житомирской области. Мощность предприятия составляет 12 млн кв. м керамической плитки и до 2 млн единиц сантехники в год.

Украинская ООО Церсанит Инвест в 2022 году получила 964,5 млн грн чистого убытка, выручка составила более 2,1 млрд грн.