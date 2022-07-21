Поляки помогут. В Украине на АЗС подешевеет дизтопливо — Кубраков 21 июля, 21:08 Orlen — крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши (Фото:erece.org)

Укрзализныця договорилась с польской компанией PKN Orlen о долгосрочном сотрудничестве в поставках дизельного топлива.

Как сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины, переход на стратегическое сотрудничество стал возможным благодаря успешному опыту поставок нефтепродуктов польской компанией в последние месяцы.

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«Таким образом, мы рассчитываем не только на улучшение ситуации с нехваткой топлива, но и на уменьшение цены дизеля на АЗС. Планируем, что уже в ближайшее время сможем обеспечивать ключевые потребности страны в топливе потребности ВСУ, аграриев, промышленности и гражданского населения», — заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, УЗ также работает с другими крупными поставщиками нефтепродуктов для насыщения украинской экономики необходимым количеством топлива.

Укрзализныця ранее была определена государственным импортером топлива для нужд экономики.

Концерн PKN Orlen — крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши. Занимается добычей, переработкой и продажей нефти и бензина в Польше, Чехии, Германии, странах Балтии и Канаде. Крупнейший акционер — правительство Польши (27,52%).

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