Ниша, риск или обычный бизнес. Будут ли сети АЗС доставлять дизтопливо для генераторов? 13 декабря, 14:17 Эксклюзив НВ Транспортировка промышленного генератора на завод (Фото:ЗСП via facebook)

Большие промышленные генераторы нуждаются в больших объемах топлива. Как купить дизельное топливо для них и будут ли сети АЗС доставлять его потребителям. И что такое еврокуб?

Украинцы и украинский бизнес массово закупают и устанавливают мощные генераторы, чтобы сохранить производство или предоставление услуг даже при длительном отключении электроэнергии. По данным народного депутата Украины Ярослава Железняка, только в ноябре на льготных условиях, установленных Кабинетом министров, в Украину было ввезено энергетического оборудования на 784,5 млн грн. «Доминирующая часть этой льготы (689,6 млн грн) -генераторы», — констатирует Железняк в своем Telegram-канале.

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Почти все они сразу же начинают активно работать и потреблять дизтопливо или бензин. В отличие от транспорта, большие промышленные генераторы невозможно привезти на АЗС для дозаправки. Как обеспечить топливом такое энергооборудование, почему обычные бензовозы не подходят для доставки дизтоплива на предприятия и станет ли заправка генераторов новой бизнес-нишей для сетей АЗС — в материале НВ Бизнес.

«У меня есть только один крупный промышленный клиент — кондитерская фабрика. Она потребляет два бензовоза дизеля за три дня. Это 60 куб. метров», — рассказывает НВ Бизнес Дмитрий Лёушкин, владелец сети АЗС Prime. Бизнесмен добавляет, что сосредоточен на обеспечении регулярных поставок горючего из Европы непосредственно на предприятие.