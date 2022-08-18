Як Дія.Бізнес допомагає відновитися та розвиватися підприємцям під час війни 18 августа, 11:07 Партнерский проект Дія.Бізнес

Мінцифра допомагає малому та середньому бізнесу відновити діяльність і стати на ноги завдяки проєкту Дія.Бізнес. Це масштабний національний проєкт із розвитку підприємництва та експорту. Особливість проєкту в тому, що він охоплює всі стадії розвитку підприємництва: від пошуку ідеї до масштабування та виходу на закордонні ринки.

« », у рамках якого ми розбираємо найактуальніші потреби малого та середнього бізнесу в Україні. Цей матеріал — частина спільного проєкту НВ, Mastercard та Дія.Бізнес 5 нагальних тем для підприємців », у рамках якого ми розбираємо найактуальніші потреби малого та середнього бізнесу в Україні.

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Сергій Лакі

Сергій Лакі покинув Херсон за 2 години до окупації російськими військами. Переїхав у Тернопіль, оскільки має багато родичів саме в цьому регіоні. Одразу почав ходити на бізнес-сніданки від центру Дія.Бізнес у Тернополі та отримав багато корисних знайомств. Одне з таких знайомств подарувало Сергію доленосну пропозицію стати директором компанії з виробництва екологічного модульного житла.

Антон Новіков

Інший учасник бізнес-сніданків у центрі Дія.Бізнес у Тернополі — Антон Новіков з Харкова. Він керівник невеликого підприємства New Cold, що займається виробництвом промислового холодильного обладнання для молокозаводів, пивзаводів та охолодження води в промислових заводах. Рішення про релокацію бізнесу давалось важко, впродовж 2 тижнів були сумніви та вагання. Згодом Антон швидко влився в підприємницьку спільноту Тернополя.

Повномасштабна війна кардинально змінила умови для ведення бізнесу. Нещодавнє дослідження серед представників малого та середнього бізнесу Mastercard SME Index стверджує, що через російське вторгнення 39% українських підприємств були вимушені призупинити роботу, а у двох третин працюючих бізнесів значно скоротилися обсяги. Тому підтримка бізнесу під час війни — один із стратегічних пріоритетів Міністерства цифрової трансформації України.



«Дякую сміливим підприємцям, які продовжують працювати та підтримувати економіку країни. Це ваш персональний внесок у перемогу України. Мінцифра зі свого боку продовжує допомагати вам у межах проєкту Дія.Бізнес із подвійними зусиллями», — Віцепрем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров / Фото: Действие.

Онлайн-складова. Портал Дія.Бізнес був запущений ще у лютому 2020 року за підтримки компанії Mastercard. Сьогодні - це one stop-shop для підприємців малого та середнього бізнесу:



Загалом портал Дія.Бізнес відвідали 2.2 млн користувачів. Проведено вже понад 10 000 безоплатних консультацій. А загальний рівень задоволеності підприємців від консультацій складає 92%.



Під час війни на порталі Дія.Бізнес запустили розділ про підтримку бізнесу в умовах війни. Всю інформацію про державні та донорські програми, приватні ініціативи підтримки підприємців в умовах війни зібрали на одній сторінці.



Завдяки цьому власники бізнесу можуть зручно дізнатися про:

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб

тимчасове переміщення підприємств із постраждалих під час війни регіонів

кредитування підприємств за програмою « 5−7−9%» та кредитування аграріїв

5−7−9%» та кредитування аграріїв експорт в умовах війни тощо.

Також на порталі Дія.Бізнес запустили чекліст для рестарту бізнесу. Інструмент допоможе зрозуміти, з чого почати, як побудувати правильну стратегію та зробити конкретні кроки для перезапуску своєї справи.



Крім того, запустили віртуальний центр Дія.Бізнес — це інноваційний формат гарячої лінії. Поки проєкт працює як пілот, українців консультують фахівці центрів Дія.Бізнес щодо проживання, релокейту бізнесу або роботи в Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині. Запити щодо інших країн ЄС готуються індивідуально. Консультації можуть також отримати і внутрішньо переміщені особи в Україні. Загалом віртуальний центр допоміг вже понад 4 000 евакуйованим українцям знайти тимчасову роботу та житло за кордоном. Мінцифра прагне допомогти кожному українцю, незалежно від місцезнаходження, та зробить все, щоб українці повернулися додому, в Україну.



Фото: Дія.Бізнес

Вся актуальна та необхідна інформація для розвитку та підтримки експортерів зібрана на окремій онлайн-платформі Експортний напрям Дія.Бізнес, яка інтегрована в портал Дія.Бізнес. Платформа містить дослідження зовнішніх ринків, огляди індустрій, інформацію про торговельні місії та міжнародні виставки та можливість взяти участь у них, інструменти для пошуку партнерів, інші новини щодо зовнішньоекономічної діяльності тощо. На Експортному напрямі Дія.Бізнес підприємці також можуть ознайомитись з експортними процедурами, діями, вимогами до експорту, національними та міжнародними стандартами та подати заявку на кредитне страхування зовнішньоекономічних договорів від Експортно-кредитного агенства.



Під час війни на платформі запустили розділ Експорт в умовах війни, який містить корисну інформацію для підприємців щодо ведення експортної діяльності в умовах воєнного стану: пошук партнерів, зміни щодо експорту, ініціативи, інформацію про маркетплейси, державні та приватні програми/ініціативи підтримки бізнесу під час війни тощо.



Заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан / Фото: Дія.Бізнес

«В умовах війни державі необхідний надійний тил — міцна економіка. Тому кожен бізнес, який не зупинився, а навпаки, вдосконалює продукти і послуги, зберіг свою команду — це важливий пазл економіки України. Попри всі російські удари, ми разом зробимо все, щоб економічна активність в Україні відроджувалася якнайшвидше», — заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.



Офлайн. Крім онлайн-складової, Мінцифра розвиває мережу центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес — це сучасні, комфортні та прогресивні локації, в яких малий і середній бізнес може отримати безоплатні консультації, відвідати бізнес-події та навчатися, шукати інвесторів і партнерів, тестувати свій продукт на спеціальній pop-up-локації перед виходом на ринок.



Фото: Дія.Бізнес

Центри підтримки підприємців Дія.Бізнес відкриваються за ініціативи Мінцифри та за підтримки партнерів. На відкриття не використовуються бюджетні кошти.



До війни встигли відкрити 11 центрів Дія.Бізнес по всій Україні. Більшість центрів Дія.Бізнес наразі функціонують як гуманітарні центри для координації допомоги. Центри Дія.Бізнес у Тернополі та Ужгороді функціонують у звичному форматі, але додатково допомагають підприємствам із релокацією, адаптацією до нових умов, рестартом і відновленням діяльності. Також наразі відбувається відбудова центру Дія.Бізнес у Бучі, який був зруйнований під час російської окупації.



Центр Дія.Бізнес у Тернополі / Фото: Дія.Бізнес

Дія.Бізнес у Варшаві / Фото: Дія.Бізнес

Оскільки найбільша кількість українців вимушено виїхала до Польщі, Мінцифра в травні 2022 року відкрила центр Дія.Бізнес у Варшаві — це перший центр Дія.Бізнес за кордоном. Кожен українець може звернутися до центру й безоплатно отримати відповіді на питання щодо пошуку роботи чи житла, оформлення документів, відкриття або продовження власної справи.



Партнерами центру у Варшаві стали Міністерство розвитку та технологій Польщі, Польська агенція інвестицій і торгівлі, Польський Офіс Урядового уповноваженого з питань кібербезпеки та компанія Mastercard.



Центр Дія.Бізнес у Варшаві є центром підтримки, як мінімум, на час воєнних дій. Після цього Мінцифра проаналізує попит українців на цей центр і прийме рішення щодо його подальшого функціонування та нового терміну. Можливо, знадобиться трансформація центру в іншу інституцію, що буде більше відповідати потребам українців через рік.



Фото: Дія.Бізнес

«Бізнес, менеджмент якого готовий адаптуватися до нових реалій, може розвиватися й масштабуватися навіть у скрутні часи. Використання трендів цифрової трансформації може стати запорукою масштабування компанії навіть в умовах воєнного стану. Зверніться до консультантів Дія.Бізнес — вони допоможуть швидко, безоплатно й орієнтуючись на індивідуальний запит», — в.о. директора Офісу з розвитку підприємництва та експорту Андрій Ремізов.



Інші корисні ініціативи для бізнесу в умовах війни

До 30 травня 2022 року бізнеси мали можливість подати заявку на отримання гранту на порталі Дія. 300 мікро- й малих підприємств отримають мікрогранти кожен вартістю 125 000 грн. А зараз команда Мінцифри працює над тим, щоб залучити допомогу для нової хвилі грантів.



Дія.Бізнес щотижня під час війни проводить безоплатне навчання для підприємців на своїх сторінках у соцмережах. Наприклад, вже провели вебінарні проєкти «Говорить бізнес. Де і як комунікувати під час війни», «Франчайзинг під час війни. Як відкривати та масштабувати», «Купівля в один клік. Секрети виходу на світові e-commerce платформи», «Цифровізація бізнесу: як зростати в умовах війни». Наступна серія вебінарів буде присвячена торговельним маркам і патентам для розвитку бізнесу.



Корпорація Meta за підтримки Мінцифри та Дія.Бізнес запустила спеціалізований навчальний центр підтримки для українського бізнесу. Різноманітні освітні безоплатні ресурси доступні для українських підприємців — зокрема, понад 20 курсів Blueprint та навчальна платформа Meta Boost, які допоможуть опанувати навички володіння компанією та проводитимуть онлайн-зустрічі для підприємців.



Також Мінцифра співпрацює з іншими технологічними гігантами, тож слідкуйте за оновленнями про корисні можливості для підприємців.

Економічний фронт надзвичайно важливий для перемоги України. Дія.Бізнес продовжуватиме свою діяльність на цьому фронті, щоб допомогти українським підприємцям адаптуватися до нової реальності. А зрештою, перетворити Україну на країну підприємців.

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