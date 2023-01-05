В Дании, Швеции и Германии. Диверсии на Северных потоках расследуются на национальных уровнях

5 января, 16:58
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ЕС принял меры для защиты критически важной инфраструктуры (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

ЕС принял меры для защиты критически важной инфраструктуры (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Расследование диверсии на газопроводах Северные потоки проходит на национальных уровнях затронутых этим инцидентом стран.

Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге в Брюсселе, передает Интерфакс-Украина.

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«В любом случае мы приняли меры по защите критически важных инфраструктур. Целая серия мер принята на уровне Европейского союза в прямой связи с этими инцидентами, чтобы защитить нашу критически важную инфраструктуру», — сказала Спинант.

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В свою очередь другой представитель ЕК Анита Хиппер в ответ на вопрос, что следует из доклада соответствующих стран об инциденте, объяснила: «Шведские власти сообщили нам, что причиненный газопроводам Северные потоки ущерб является результатом диверсии, что доказано. Но расследование по-прежнему продолжается в Дании, Швеции и Германии».

При этом она указала на то, что расследование входит в компетенцию этих стран.

26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инцидент произошел на глубине около 70 метров неподалеку от датского острова Борнхольм в Балтийском море — сразу за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

Всего в эти дни было зафиксировано три мощных утечки. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа.

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.

Дания и Швеция уже заявили о преднамеренных действиях. В ЕС не исключили диверсию.

Кремль отрицает причастность к утечкам газа. Российский диктатор Владимир Путин решил обвинить в утечках «англосаксов».

В компании Nord Stream AG заявили, что оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.

Службы безопасности Германии предполагают, что обе нитки газопровода Северный поток и одна нитка газопровода Северный поток-2 навсегда окажутся непригодными для использования после аварии в Балтийском море, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

Редактор: Мария Ивженко

Теги:   Евросоюз Германия Дания Северный поток Швеция Северный поток 2 Европейская Комиссия

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