Директор Google в Украине решил заняться пивным бизнесом

Директор компании Google в Украине Дмитрий Шоломко решил вложиться в частный бизнес и открыть небольшой пивной завод.

Об этом он рассказал в видео-интервью liga.net.

"Я скажу так: я строю маленький пивзавод", - сказал он и добавил, что в Facebook у нового бренда открыта страничка. Названия пока не говорит.

На вопрос о том, будет ли это крафтовое пиво, Шоломко отметил, что это уже очень избитое слово, и ограничился фразой: "хорошее пиво будет".

По словам Шоломко, у него в пивном бизнесе есть партнеры. "Я практически там ничего не делаю: я вдохновляю, мотивирую, распределяю финансовые потоки", - добавляет он.

По данным издания, пивной бизнес будет называться Rebrew. Строительство завода происходило в 2017 году, а в этом он будет запущен в коммерческую эксплуатацию.