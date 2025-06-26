Может ли бизнес расти и расширяться географически во время полномасштабной войны? Стоимость украинской компании в миллиард долларов — станет ли это реальностью? Как превратить украинцев в инвесторов? Что следует сделать, чтобы образование в Украине отвечало современным требованиям?

Эти и другие актуальные темы обсуждали во время мероприятия NV «Большая цифровая трансформация. Диалоги о будущем».

Участниками панели «Будущее уже здесь» стали: Владимир Многолетний, CEO Genesis; Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики (KSE); Андрей Журжий, основатель и CEO Inzhur; Тарас Панасенко, СЕО Аврора.

Модерировал дискуссию руководитель проекта NV Виталий Сыч.

Владимир Многолетний, CEO Genesis

С какими самыми большими вызовами пришлось столкнуться во время войны?

«На самом деле в немногих странах мира есть очень мощный IT-сектор. Для Украины это второй сектор по объему валового внутреннего продукта после агро. Это валютная выручка, которую отрасль генерирует для страны. Компания Genesis неплохо работает с начала полномасштабной войны, на самом деле я очень горжусь командой, потому что это общий результат. Не люблю говорить снова о том, как это все началось, большое давление, стресс, эвакуируются все… Я много раз об этом рассказывал. Но что действительно важно — в первый месяц после начала полномасштабной войны мы не столкнулись с падением ни одного продукта. И уже после первого месяца я понял, что компания будет способна работать под давлением в условиях войны. Это для меня был очень важный вывод».

«У нас почти нет выручки в Украине. Она меньше одного процента. Более того, мы сделали почти все наши продукты сейчас бесплатными для украинцев. Преимущественно зарабатываем в Соединенных Штатах, Европе, Латинской Америке. Например, Health and Fitness, наша очень крупная группа. Она сгенерировала много сильных компаний в США и Европе».

Есть ли в Украине компании, которые стоят миллиард долларов?

«Что такое компания, которая стоит миллиард долларов? На мой взгляд, это означает, что есть инвестор, который готов заплатить один миллиард долларов. На самом деле сейчас идет война. Я реалистичен, понимаю, что Gеnesis никогда не получит мультипликатор как европейская компания. Например, есть monobank, прекрасно выстроенная компания. Если бы она работала в любой стране Европы, действительно стоила бы больше, чем миллиард долларов. Но есть ли инвесторы, готовые платить за любую компанию миллиард долларов сейчас в Украине? Я считаю, что таких нет».

Тимофей Милованов, президент KSE

Как восстановить уровень образования в Украине?

«Проблема с образованием серьезная. С IT-образованием, с математикой, с инженерией. И не только. Ее надо решать, потому что не будет Украины как нации. Это означает серьезную работу с культурой образования прежде всего в школах, даже не в университетах. Преподавателям надо платить деньги. Может, надо, чтобы преподавателей было меньше. Надо признать, что мы мало платим всем, потому что нет денег. И в результате получаем много образования низкого качества. А надо меньше образования, но более высокого качества. И образование у нас социалистическое такое. Каждый имеет право на образование, это в Конституции написано. И каждый человек получает какое-то образование. Но „какое-то“ образование не позволит человеку быть образованным или успешным. Сегодня в Украине гарантировано право на плохое образование».

«Речь не о частной или о государственной форме, речь идет о подходе, о том, что людям важнее, чтобы в школу было недалеко идти. Вместо того, чтобы ребенок учился у лучшего преподавателя. Во всем мире люди переезжают, страны меняют, чтобы получить лучшее образование, а у нас просто школа должна быть рядом, потому что люди, дескать, имеют право. Это большая проблема, она нас погубит».

«Люди из реального сектора хотят преподавать. Их достаточно легко привлечь, если есть желание. Я разговаривал с компанией, которая печатает 3D-двигатели для нашей оборонки. Они пытаются свои лабы ставить в инженерные университеты, но менеджмент или администрация университетов относится к ним так, будто они им еще что-то должны. То есть это ментальность, неумение работать, высокомерие, оно отталкивает нормального человека».

«Genesis, к сожалению, это исключение. Они смогли внедрить сквозной курс продуктового IT в университетах, и не в одном. Хотя они и так могли бы с рынка собирать лучших. Но все же там есть public good, желание помочь. Я вижу, что компании внутри себя пытаются создавать корпоративные университеты. Вынуждены так делать. В то же время мы кормим „на минималках“ Академию наук, сотни университетов».

«Жалею, что мы не начали создавать инженерную школу в KSE в первый день войны. Два года откладывали, потому что надеялись на университеты. А сейчас мы готовим и математиков, и математическую физику, и инженерию, и лазерные лабы ставим, и CNC-машины (машины с компьютерным числовым контролем — ред.). Почему? Потому что другие не ставят. Проблема не в том, что это нельзя сделать, а в том, что люди не хотят. Такие люди во время войны должны быть все уволены. А мы их защищаем по каким-то социалистическим причинам. Мы должны понять, что, если хотим выжить, мы должны перестать быть социалистами. В образовании прежде всего. Мы должны признать, что большинство людей непригодны и никто им ничего не должен, в том числе в плане государственного или частного финансирования. Деньги и ресурсы должны идти только к тем, кто способен. Должна быть религия способности».

Являются ли проблемы украинского образования уникальными?

«В США в образовании кризис, похожий на наш. Образование устаревает, становится консервативным, когда люди не ощущают давления. Только что вышла статья The Economist о том, что 30% выпускников топовых университетов, таких как Стэнфорд, в течение трех месяцев после выпуска не могут найти работу. Это беспрецедентно. Речь не о том, что они не нужны, а о том, что гораздо более конкурентным рынок стал и гораздо меньше соответствуют его потребностям современные университеты. Поэтому системная проблема адаптации и обновления университетов также возникает. Это болезнь. Дональда Трампа это конкретно бесит. Меня это тоже бесит, в этом я Трампа понимаю. Я с ним полностью не согласен в подходах, но в плане идентификации проблемы согласен. Думаю, или его фокус-группы, или он сам четко видят проблемы. Они очень резонируют с обществом, на этом они смогли прийти к власти».

Андрей Журжий, основатель и CEO Inzhur

Почему украинцы не стали нацией инвесторов?

«Спустя три года полномасштабной войны у нас 19 тысяч инвесторов, 3,2 миллиарда гривен активов, 400 миллионов выплаченных дивидендов. С 98% наших клиентов не контактируем физически, все сделки заключаются дистанционно. Мы много слышим о том, что в Украине все круто, но давайте скажем откровенно: это ноль, это ничего — 19 тысяч инвесторов на 30 миллионов населения. У нас нет финансового сектора, у нас нет рынка капитала. Самый большой прорыв, наверное, это государственные ОВГЗ, которые за счет Дії, упрощения процедуры идентификации и продвижения государством смогли привлечь на сегодняшний день примерно 96 миллиардов гривен. Но опять же, если я не ошибаюсь, только около 100 тысяч человек суммарно проинвестировали. То есть у нас низкая финансовая грамотность. Люди не знают, что такое проценты, не знают, что такое дивиденды, не знают, что деньги не растут на деревьях, к сожалению. Из-за этого есть много разного рода скам-проектов или просто сложных, рискованных проектов, где владельцы не готовы инвестировать свои средства и пытаются привлечь розничный капитал».

«Наша большая мечта — за следующие три года научить один миллион украинцев инвестировать, в первую очередь в продукты Inzhur. Для нас не важен размер привлеченной инвестиции. Мы сейчас вместе с регулятором делаем определенные шаги для того, чтобы был максимально простой продукт с максимально низким чеком. То есть вопрос не в том, сколько человек проинвестировал, а в том, какой опыт он получил».

«Мы недавно говорили с [экспертом по долгосрочным стратегиям Евгением] Глибовицким, он сказал такую классную штуку: вы можете стать фактически инструментом деколонизации и реорганизации страны. Большая недвижимость обычно — это либо большой бизнес, либо олигархия. А мы говорим вот о чем: украинец субъектен, это как на выборах. Люди считают, что ничего не решают, но когда приходят и голосуют, то они решают все. Так же и здесь: если люди объединяются в сообщество, малый капитал превращается в большой, мы можем выкупить любой актив. Вопрос в том, чтобы показать эту субъектность и научить людей».

«Один из инструментов, который мы очень хотим запустить в этом году, — дать людям возможность не просто покупать, а дать возможность торговать друг с другом, между собой, фактически, как на классической бирже. Видим на это запрос в нашем сообществе, и людей, которые уже пытаются это делать».

Как выглядит сектор недвижимости на фоне войны?

«Сектор недвижимости в Украине разный, в целом огромный риск разрушений, потому что в стране война. Соответственно, те, кто не готовы принять этот риск, не работают. Когда мы говорим о жилой недвижимости, то элитка, наверное, мертва. Там есть какие-то сделки, и их может даже быть существенное количество, но это, скорее всего, черные деньги. Массовый сегмент — это эконом и комфорт-класс, там строят и продают жилье, уровень продаж на уровне 60−70, иногда 80% от довоенных. Вопрос в том, что рынок изменился, клиент изменился. Фактически люди покупают для себя. На рынке, мы видим, один инвестор скупает половину Киева. У меня один вопрос: откуда деньги? Должно, наверное, вопрос о происхождении денег задавать государство».

«Мы покупаем то, что хорошо чувствует себя. Это коммерческая недвижимость, ритейл, фастфуд. Люди едят и ходят за продуктами. Ключевые объекты Inzhur, как видим по выручке со второй половины 2022 года, — это рестораны McDonald’s, супермаркеты Сильпо, Фора, будет ряд других сетей. Идет четкая динамика на рост выручки, на рост количества чеков. Объекты сконцентрированы в большинстве своем в Киеве и области. А вот сегмент офисной недвижимости чувствует себя плохо».

Тарас Панасенко, СЕО Аврора

Какими путями развивается бизнес и сколько он может стоить?

«Мы отошли от своего предыдущего формата Dollar Store. Мы теперь называемся Аврора Мультимаркет. Потому что концепт изменился. У нас сейчас 47% товаров — украинского производства. Всего у нас около 700 партнеров. Мы создаем для них платформу, стараемся развивать, в первую очередь, украинских производителей».

«У нас 1720 маркетов в Украине и 49 — в Румынии. До конца года в Румынии будет более 100 по плану. Также, если все получится, до конца года создадим прототип на рынке Болгарии. Я когда туда заехал, то понял, что здесь точно нужна Аврора. Открываться за границей не то, чтобы очень сложно, но долго. Например, счет можно открывать полгода в Румынии. Потому что всегда подозрительно относятся к бизнесу из Украины, который хочет что-то делать в Европе. Особенно к такому хардовому бизнесу, как ритейл. Конечно, куча регуляций. Первый импорт туда — весь под микроскопом. Я очень советую не набивать шишки самому, а использовать опыт других, брать правильных экспертов, консультантов. Это значительно сокращает путь, время и ресурсы. Хоть и дорого кажется в начале».

«Я не знаю, сколько наш бизнес может стоить, потому что сейчас это абсолютно не прогнозируемо. Мы верим в историю с IPO, активно двигаемся в этом направлении. В Лондоне и в Нью-Йорке классное IPO. Они понимают наш сегмент рынка. У нас есть партнеры, которые на этом пути нас сопровождают».

За цифровизацией будущее?

«Forbes с KPMG дали нам первое место по цифровизации бизнеса среди всех компаний. Я, честно, немного удивился этому, в положительном смысле. Около 300 человек у нас работает в ІТ. Оно делится на две части. Внешний ІТ и внутренний ІТ. То, что видит клиент, и то, что у нас внутри. Относительно внешнего, например, у нас в сети 8 тысяч касс самообслуживания стоит в Украине. 80% безналичных транзакций. Такого показателя нет ни у одного ритейлера в стране. И пресс-чекеры, которых около 50 тысяч стоит по сети. Скоро будем улучшать офлайн-опыт клиентов, будет появляться искусственный интеллект в кассах обслуживания и пресс-чекерах. А на внутренней стороне у нас уже практически все процессы цифровизированы. Начиная от бухгалтерских процессов, документооборота, логистики, управления складами. Именно это наш приоритет в инвестировании сейчас».

