Роль социально ответственного бизнеса в решении социальных проблем общества в Украине 9 января, 15:35 Позиция Вадим Столар, меценат и бизнесмен

Еще несколько лет назад, в контексте корпоративной филантропии, мы могли увидеть исключительно компании западных стран. Однако времена меняются и среди украинских бизнесов становится все больше и больше социально ответственных.

Мощным толчком для этого стала пандемия COVID-19. Именно тогда я основал свой благотворительный фонд, который помогал медицинским учреждениям и снабжал их всем необходимым. Теперь таким катализатором стала война. С ее начала были созданы десятки благотворительных фондов, к которым присоединялись крупные и средние бизнесы нашей страны.

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Кризисы становятся своеобразной проверкой на прочность, которая демонстрирует преданность компаний и их готовность работать на благо общества, а не только для собственной прибыли. Потому что именно в такие времена становятся более заметными проблемы, требующие существенной доработки.

С начала деятельности благотворительного фонда Future for Ukraine (FFU) я стал их меценатом. Его деятельность направлена на создание долгосрочных проектов, способных улучшить наше общество и страну в будущем. Вместе с FFU мы положили начало LEVCHYK SPECTRUM HUB, один из наших общих проектов, цель которого — помощь детям. Это центр помощи детям с расстройствами аутистического спектра (РАС), выехавшим из зоны боевых действий. Они вместе со своими родителями являются одной из самых незащищенных категорий населения Украины. В хабе дети получат бесплатную комплексную помощь с применением методов АВА-терапии и PECS-терапии. Здесь также будут проводиться занятия с логопедом и практическим психологом, занятия по арт-терапии, сенсорной интеграции, адаптивной физкультуре, кинезиотерапии и т. д.

Во время подготовки к запуску проекта мы провели обширное исследование, благодаря которому обнаружили, что и в мирные времена проблема квалификационной помощи малышам с аутизмом стояла довольно остро. Так как, к сожалению, в нашей стране есть существенная нехватка всестороннего скрининга детей на наличие проявлений РАС. В большинстве развитых стран врачи могут диагностировать первые симптомы аутизма уже у трехмесячного ребенка и в возрасте 2,5−3,5 лет установить окончательный диагноз. А в случае с РАС время и раннее диагностирование имеют ключевое, критическое значение! Потому что только в период от 3 до 7 лет у нас есть самые высокие шансы на адаптацию ребенка с РАС. По статистическим данным, 8 детей, которым диагностировали РАС в раннем возрасте, при условии дальнейшей реабилитации хорошо интегрируются в общество и становятся самостоятельными гражданами своей страны.

С началом военной агрессии россии на территории нашей страны многие центры помощи детям с РАС прекратили свою деятельность. Поэтому большое количество детей перестало получать необходимую им помощь. Если добавить сюда также стресс, который переживают дети от войны, — получим колоссальный регресс в их поведении и адаптации.

Поэтому мы должны как можно больше обращать внимание общества на эту проблему и мотивировать другие бизнесы помогать. В частности, вместе с FFU мы провели две благотворительные выставки детских рисунков для поддержки нашего проекта LEVCHYK SPECTRUM HUB. Подобные инвенты — это фактически формат нетворкинга, помогающий проекту приблизиться к цели. В нашем случае — это помогать 100 детям с РАС и проводить 2470 занятий ежемесячно.

С точки зрения будущего нашей страны — это неоценимая инвестиция, потому что благодаря таким социальным проектам мы можем влиять на изменения в различных направлениях развития Украины.