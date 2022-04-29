Удар по Дерипаске. ГБР «накрыло» компанию олигарха, поставлявшую в Россию компоненты для ракетных комплексов 29 апреля, 13:50 Цей матеріал також доступний українською Олег Дерипаска (Фото:Sergei Karpukhin / Reuters)

Госбюро расследований заблокировало поставки из Украины в РФ компонентов, которые могут быть использованы в ракетостроении. Их осуществляло предприятие российского олигарха Олега Дерипаски.

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«Сотрудники ГБР заблокировали канал поставки компонентов, которые могут использоваться при изготовлении российского тактического ракетного комплекса. Нелегальные поставки осуществляло предприятие из сферы влияния „санкционного“ олигарха РФ Олега Дерипаски», — говорится в сообщении Бюро.

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По информации ГБР, в ходе досудебного расследования о злоупотреблении служебным положением чиновников следователи установили, что Глуховский карьер кварцитов, принадлежащий оффшорной компании российского олигарха, осуществлял незаконную добычу высокочистого кварцита, кремния и других минералов в Баницком месторождении Сумской области.

«Продукция незаконно экспортировалась в РФ. По оперативной информации, кремний мог использоваться агрессором при изготовлении ракет, которыми потом наносили удары по мирным городам Украины», — подчеркивается в сообщении.

По результатам совместных действий Бюро и Офиса генерального прокурора приняты меры по аресту корпоративных прав предприятия Дерипаски, земельных участков месторождений, другого имущества (тягачей, транспортных средств).

«Имущество передано в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами», — добавили в ГБР.

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