Депутаты предложили урезать "зеленые" тарифы Ахметову

Депутаты обращают внимание на конфликт интересов Ахметова, который был народным депутатом, когда принимались "зеленые" тарифы

Группа народных депутатов предлагает уже с 1 октября 2018 уменьшить на 50% тарифы для солнечных станций мощностью более 100 МВт, а также урезать тариф для всех ветростанций мощностью более 100 МВт на 30%.

Соответствующая норма предлагается законопроектом № 8449-4.

По информации издания Наші Гроші, урезание тарифа пока касается только компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, которая является владельцем Ботиевской ВЭС мощностью 200 МВт.

Также ДТЭК строит солнечную станцию мощностью 200 МВт в Днепропетровской области. Все остальные ветроэлектростанции и солнечные станции в Украине на сегодня имеют мощность меньше, чем 100 МВт.

"В свое время под бизнес Андрея Клюева и Рината Ахметова для развития этой отрасли были созданы привлекательные условия в виде высоких коэффициентов "зеленого" тарифа, льготных кредитов, дотаций от государства, в итоге привело к монополизации этого сегмента рынка, а следовательно - к получению отдельными бизнес структурами сверхприбылей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что на присоединение к сетям Объединенной энергетической системы Ботиевской ВЭС было потрачено около 400 млн грн, которые были включены в тарифы всем украинским потребителям.

Также народные депутаты обращают внимание на конфликт интересов Ахметова, который был народным депутатом, когда принимались "зеленые" тарифы.

Данный законопроект подписали депутаты Владимир Парасюк (внефракционный), Игорь Луценко (Родина), Игорь Гузь (Народный Фронт), Семен Семенченко (Самопомощь), Наталья Новак (БПП), Оксана Корчинская (СПЧ), Ирина Суслова (БПП).

Напомним, что с 24 июня тарифы на "зеленую" энергетику повысили на 0,75%. Действующие тарифы на альтернативную энергетику в Украине, по данным агентства Bloomberg, являются самыми высокими в Европе.

Ранее группа народных депутатов, которые зарабатывают на высоких тарифах "зеленой" электроэнергии, предложили сохранить как минимум до 2020 года существующие в Украине тарифы, которые являются самыми высокими в Европе.