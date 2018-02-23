"Деньги Януковича" потратили на запуск ракет

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что из конфискованных средств окружения экс-президента Украины Виктора Януковича не освоено 7 млрд грн. А те, которые использовали, пошли на оборонную отрасль.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Реализация проекта по запуску ракеты (украинской крылатой ракеты наземного базирования, способной поражать наземные и морские цели, – ред.), о чем отчиталось Министерство обороны Украины, стала возможной в том числе и за счет средств, конфискованных Генпрокуратурой", - рассказал Енін

Кроме того, он добавил, что далеко не все средства, конфискованные в 2017 году, освоены надлежащим образом.

Напомним, генеральный прокурор Украины заявлял, что из 22 миллиардов, которые были конфискованы ранее, правительством освоено только пять.

В Госказначействе заявляли, что из государственного бюджета-2017 было потрачено около 14 млрд грн из 29,5 млрд грн, конфискованных у экс-президента Виктора Януковича и его окружения.