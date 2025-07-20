Деньги недели. Трамп задумал покер с Путиным и Зеленским, ЕС огрызнулся на США, а легендарный рецепт Coca-Cola хотят изменить

Рокировка в Кабмине. Верховная Рада уволила премьер-министра Дениса Шмыгаля, который возглавлял правительство более пяти лет — рекордно долго в истории независимой Украины. Также было уволено его правительство.

Должность министра Кабинета министров, которую занимал Олег Немчинов, ликвидируют. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, как ожидается, присоединят к Минобороны, а его глава Герман Сметанин возглавит Укроборонпром.

Подозреваемый в коррупции Алексей Чернышов