Деньги недели. Украина на пороге громкого процесса, в Киеве закрыли скандальный комплекс, а у Путина нащупали болевую точку

2 ноября, 09:01
Экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий на судебном заседании во время избрания меры пресечения (Фото: NV)

NV Бізнес выбрал главные новости экономики, самые интересные заявления и показательные цифры уходящей недели.

Дело Кудрицкого. Государственное бюро расследований задержало бывшего руководителя Укрэнерго Владимира Кудрицкого. Кроме того, ГБР объявило еще одно подозрение бизнесмену Игорю Гринкевичу, который сейчас находится в СИЗО.

Кудрицкому и Гринкевичу, которого обвиняют в поставках некачественной одежды Вооруженным силам, объявили подозрение в мошенническом завладении средствами Укрэнерго. Речь идет о мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств, полученных преступным путем. Если детальнее, то Кудрицкого и Гринкевича подозревают в возможном

