Деньги недели. Трамп договорился с Китаем, Россия предлагает газ новой стране, а Украине не хватает денег на оборонку

Бюджетная декларация. Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2026−2028 годы. Декларация является основой для составления проекта Государственного бюджета на 2026 год. Ее особенностью является наличие двух сценариев развития событий в Украине, начиная со следующего года.

