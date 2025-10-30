Когда после оккупации Юрий вернулся на свое хозяйство на Николаевщине, он увидел только уничтоженную технику и выжженные поля. Но не сдался — начал все с нуля, восстанавливая предприятие, которое когда-то кормило целую общину. Именно Программа поддержки сельского хозяйства Украины (UASP) от международной гуманитарной организации Mercy Corps помогла фермеру снова выйти в поле, запустить технику и засеять землю.

За два года Mercy Corps помогла более 1500 мелким фермерам, 133 владельцам малого и 48 владельцам среднего агробизнеса, провела обучение для более 400 женщин-фермеров и провела более двух тысяч консультаций. За каждой цифрой поддержанных хозяйств — истории тех, кто, несмотря на боль и разрушения, снова выходит в поле, запускает технику, сеет, собирает урожай.

Одна из таких историй — история фермера Юрия из Николаевской области. Его хозяйство пережило оккупацию, разграбление и разрушение. Но он не сдался — вернулся на опустошенную землю и начал все сначала.

Фото: Mercy Corps

Фермер встретил нас прямо на своем предприятии — с одной стороны — восстановленные ангары, новое оборудование, зерно, работники. С другой — уничтоженные здания, гаражи, мастерские, техника.

Юрий продолжает дело своего отца, развивая аграрное предприятие в Николаевской области. Его хозяйство специализировалось на выращивании ячменя, пшеницы, рапса, льна и подсолнечника.

До полномасштабной войны предприятие обрабатывало более двух тысяч гектаров земли, официально арендуя ее у 482 пайщиков из разных сел области. В штате работали наемные работники, а собранный урожай позволял хозяйству планировать деятельность на год вперед. Предприятие играло большую роль в жизни всей общины.

В 2022 году территория, где работал фермер, попала под контроль российских войск. В течение восьми месяцев предприятие подвергалось разрушениям и ограблениям. Все надо было восстанавливать почти с нуля.

«Из трех комбайнов не осталось ни одного. Тяжелые тракторы исчезли, а малые — разобраны на запчасти. От ангара почти ничего не осталось», — делится Юрий.

Несмотря на это Юрий не опустил руки. Первым шагом стало разминирование полей, а дальше — восстановление того, что еще можно было спасти.

Для аграриев техника — это сердце хозяйства. Именно поэтому поддержка Mercy Corps стала решающей.

Фото: Mercy Corps

Юрий узнал о программе UASP через интернет. Сначала не верил, что из этого что-то получится, но подал заявку — и получил положительный ответ.

За грантовые средства приобрел большой трактор на 350 лошадиных сил. Именно он выполняет основную тяжелую работу в поле. Также, вложив часть своих и часть грантовых средств, фермер смог купить опрыскиватель. Весной предприятие снова засеяло поля.

«Сказать честно — не верил, что помогут. У меня в 2025 году заканчиваются договоры (с пайщиками, у которых предприятие берет в аренду землю). Я себе думал, если не помогут, буду сокращать работу. Если помогут — оставлю, как есть. Помогли», — делится предприниматель.

Это лишь одна из тысячи историй украинских фермеров, которые вынуждены были приостановить свою деятельность из-за полномасштабного вторжения, но благодаря Программе поддержки сельского хозяйства Украины от Mercy Corps смогли ее возобновить.

Фото: Mercy Corps

Осенью 2023 года международная гуманитарная организация Mercy Corps запустила Программу поддержки сельского хозяйства Украины (UASP), финансируемую Фондом Говарда Г. Баффета.

Сельское хозяйство Украины понесло тяжелые потери из-за полномасштабного вторжения. Тысячи фермеров и агробизнесов пострадали физически и экономически. Для многих общин Украины сельское хозяйство — это основа жизни общества. Поэтому Программа UASP нацелена на то, чтобы помочь в восстановлении сельскохозяйственной деятельности и преодолении последствий войны.

Кто может принять участие и какой средний размер помощи:

Домохозяйства, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, и мелкие фермеры без официальной регистрации — 3 000 долларов США

Малый агробизнес — 75 000 долларов США

Средний агробизнес — 150 000 долларов США

Учреждения, предоставляющие услуги аграрному сектору, — 150 000 долларов США

Женщины-фермеры — до 7 000 долларов США.

Аграрии, которые нуждаются в юридических консультациях — 75% оплаты от стоимости услуги.

Программа поддержки сельского хозяйства Украины реализуется на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской, Киевской, Черкасской и Черниговской областей (за исключением районов, где продолжаются активные боевые действия, а также районов с ограниченным доступом или высоким риском для жизни и ведения бизнес-деятельности).

Отбор участников проводится на конкурсной основе.

Для того, чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться на главной странице сайта, ответить на вопросы, которые помогут ознакомиться с текущей деятельностью фермеров и потребностями, на которые будут направлены средства помощи.

Там же можно ознакомиться со всеми деталями и почитать истории участников программы, которые уже получили помощь и восстанавливают собственное хозяйство.

Партнеры Mercy Corps

Mercy Corps работает совместно с локальными партнерскими организациями: общественной организацией «Східноукраїнська сільськогосподарська дорадча служба» (Донецкая, Черкасская и Полтавская области); благотворительной организацией «Благдійний Фонд «ПЕРШІ « (Запорожская, Днепропетровская и Кировоградская области); благотворительной организацией «Благодійний фонд «ЛАСКА « (Николаевская, Одесская и Херсонская области); благотворительной организация «Благодійний Фонд «ПІДТРИМКА АГРО» (Харьковская, Сумская, Киевская и Черниговская области), Всеукраинским Конгрессом Фермеров (консультации по всей Украине).

Больше о работе Mercy Corps в Украине и Программе поддержки вы можете узнать по ссылке.