Когда урожай — это победа: фермер из Николаевской области о пути к восстановлению и помощи Mercy Corps
Mercy Corps
Когда после оккупации Юрий вернулся на свое хозяйство на Николаевщине, он увидел только уничтоженную технику и выжженные поля. Но не сдался — начал все с нуля, восстанавливая предприятие, которое когда-то кормило целую общину. Именно Программа поддержки сельского хозяйства Украины (UASP) от международной гуманитарной организации Mercy Corps помогла фермеру снова выйти в поле, запустить технику и засеять землю.
За два года Mercy Corps помогла более 1500 мелким фермерам, 133 владельцам малого и 48 владельцам среднего агробизнеса, провела обучение для более 400 женщин-фермеров и провела более двух тысяч консультаций. За каждой цифрой поддержанных хозяйств — истории тех, кто, несмотря на боль и разрушения, снова выходит в поле, запускает технику, сеет, собирает урожай.
Одна из таких историй — история фермера Юрия из Николаевской области. Его хозяйство пережило оккупацию, разграбление и разрушение. Но он не сдался — вернулся на опустошенную землю и начал все сначала.
Фермер встретил нас прямо на своем предприятии — с одной стороны — восстановленные ангары, новое оборудование, зерно, работники. С другой — уничтоженные здания, гаражи, мастерские, техника.
Юрий продолжает дело своего отца, развивая аграрное предприятие в Николаевской области. Его хозяйство специализировалось на выращивании ячменя, пшеницы, рапса, льна и подсолнечника.
До полномасштабной войны предприятие обрабатывало более двух тысяч гектаров земли, официально арендуя ее у 482 пайщиков из разных сел области. В штате работали наемные работники, а собранный урожай позволял хозяйству планировать деятельность на год вперед. Предприятие играло большую роль в жизни всей общины.
В 2022 году территория, где работал фермер, попала под контроль российских войск. В течение восьми месяцев предприятие подвергалось разрушениям и ограблениям. Все надо было восстанавливать почти с нуля.
«Из трех комбайнов не осталось ни одного. Тяжелые тракторы исчезли, а малые — разобраны на запчасти. От ангара почти ничего не осталось», — делится Юрий.
Несмотря на это Юрий не опустил руки. Первым шагом стало разминирование полей, а дальше — восстановление того, что еще можно было спасти.
Для аграриев техника — это сердце хозяйства. Именно поэтому поддержка Mercy Corps стала решающей.
Юрий узнал о программе UASP через интернет. Сначала не верил, что из этого что-то получится, но подал заявку — и получил положительный ответ.
За грантовые средства приобрел большой трактор на 350 лошадиных сил. Именно он выполняет основную тяжелую работу в поле. Также, вложив часть своих и часть грантовых средств, фермер смог купить опрыскиватель. Весной предприятие снова засеяло поля.
«Сказать честно — не верил, что помогут. У меня в 2025 году заканчиваются договоры (с пайщиками, у которых предприятие берет в аренду землю). Я себе думал, если не помогут, буду сокращать работу. Если помогут — оставлю, как есть. Помогли», — делится предприниматель.
Это лишь одна из тысячи историй украинских фермеров, которые вынуждены были приостановить свою деятельность из-за полномасштабного вторжения, но благодаря Программе поддержки сельского хозяйства Украины от Mercy Corps смогли ее возобновить.
Осенью 2023 года международная гуманитарная организация Mercy Corps запустила Программу поддержки сельского хозяйства Украины (UASP), финансируемую Фондом Говарда Г. Баффета.
Сельское хозяйство Украины понесло тяжелые потери из-за полномасштабного вторжения. Тысячи фермеров и агробизнесов пострадали физически и экономически. Для многих общин Украины сельское хозяйство — это основа жизни общества. Поэтому Программа UASP нацелена на то, чтобы помочь в восстановлении сельскохозяйственной деятельности и преодолении последствий войны.
Кто может принять участие и какой средний размер помощи:
- Домохозяйства, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, и мелкие фермеры без официальной регистрации — 3 000 долларов США
- Малый агробизнес — 75 000 долларов США
- Средний агробизнес — 150 000 долларов США
- Учреждения, предоставляющие услуги аграрному сектору, — 150 000 долларов США
- Женщины-фермеры — до 7 000 долларов США.
- Аграрии, которые нуждаются в юридических консультациях — 75% оплаты от стоимости услуги.
Программа поддержки сельского хозяйства Украины реализуется на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской, Киевской, Черкасской и Черниговской областей (за исключением районов, где продолжаются активные боевые действия, а также районов с ограниченным доступом или высоким риском для жизни и ведения бизнес-деятельности).
Отбор участников проводится на конкурсной основе.
Для того, чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться на главной странице сайта, ответить на вопросы, которые помогут ознакомиться с текущей деятельностью фермеров и потребностями, на которые будут направлены средства помощи.
Там же можно ознакомиться со всеми деталями и почитать истории участников программы, которые уже получили помощь и восстанавливают собственное хозяйство.
Партнеры Mercy Corps
Mercy Corps работает совместно с локальными партнерскими организациями: общественной организацией «Східноукраїнська сільськогосподарська дорадча служба» (Донецкая, Черкасская и Полтавская области); благотворительной организацией «Благдійний Фонд «ПЕРШІ « (Запорожская, Днепропетровская и Кировоградская области); благотворительной организацией «Благодійний фонд «ЛАСКА « (Николаевская, Одесская и Херсонская области); благотворительной организация «Благодійний Фонд «ПІДТРИМКА АГРО» (Харьковская, Сумская, Киевская и Черниговская области), Всеукраинским Конгрессом Фермеров (консультации по всей Украине).
Больше о работе Mercy Corps в Украине и Программе поддержки вы можете узнать по ссылке.