Делу о монополизме ДТЭК назначили новую дату рассмотрения

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) перенес на 18 декабря рассмотрение дела о возможном монополизме компаний холдинга ДТЭК на рынке генерации электроэнергии.
Об этом сообщили в пресс-службе комитета, передает Интерфакс-Украина.
"Рассмотрение дела продолжается, следующее заседание по нему назначено на 18 декабря", – сообщили в АМКУ.
Такое решение связано с необходимостью изучения новых материалов. Дело было открыто по признакам нарушения ДТЭК Днипроэнерго, ДТЭК Захидэнерго и ДТЭК Востокэнерго законодательства о защите экономической конкуренции.
Отметим, что изначально дело должны были рассмотреть 6 ноября, однако АМКУ перенес дело на две недели.
Новое заседание было уже открытым. Глава АМКУ Юрий Терентьев предупредил, что комитет настаивает на участии истцов в процессе, но в случае их неявки вопрос может быть рассмотрен и без них.
АМКУ еще в 2015 году начал разбирательство по вопросу о монопольном положении ДТЭК на рынке электроэнергии. По словам Терентьева, комитет не рассматривает тепловую генерацию как отдельный рынок, однако это не препятствует открытию дела.
В свою очередь, в пресс-службе ДТЭК заявили, что холдинг не является монополистом и надеется на объективное и прозрачное расследование ситуации на рынке электроэнергии.
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
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