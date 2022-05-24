Прощай, неаудированная Россия. Делойт завершил всю деятельность в странах-агрессорах 24 мая, 21:57 Цей матеріал також доступний українською Deloitte окончательно ушел с российского и белорусского рынка (Фото:TAdviser)

24 мая аудиторская компания Делойт завершила всю операционную деятельность в России и Беларуси.

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«Вместе с другими компаниями Большой четверки (Deloitte, PwC, EY, KPMG, — ред.) в начале марта мы обнародовали решение по выходу, сегодня же мы с радостью сообщаем о завершении этого процесса», — говорится в релизе аудиторской компании.

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«Мы благодарны нашим коллегам, которые приложили невероятные усилия, чтобы это стало возможным в такой короткий срок», — добавили в Делойт.

В компании также обратили внимание, что на российские СМИ и паблики распространяют информацию, что «Deloitte продолжит работу в России под новым названием» или «Deloitte останется в России под брендом…».

«Это не соответствует действительности — локальное образование не имеет никакого отношения к нашей сети компаний», — заявили в Делойт.

Как сообщалось, 7 марта в Делойт заявили о выходе из бизнеса в РФ и РБ.

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