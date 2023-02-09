Пол миллиарда налогов. Укртатнафта перечислила в госбюджет акциз, который задолжали предыдущие владельцы — почему это произошло? 9 февраля, 15:31 Укртатнафта банкротить компанию своего же собственника (Фото:Укртатнафта)

БЭБ обеспечило возмещение в бюджет 531 млн. гривен по делу Укртатнафты.

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины обеспечили возмещение 531 млн гривен акцизного налога в рамках уголовного производства по неуплате налогов должностными лицами ПАО Укртатнафта. "Средства уже поступили в Государственный бюджет", - сообщают в БЭБ.



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Следствием установлено, что Укртатнафта производило и реализовало горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога, хотя такой налог закладывался в цену для потребителей.

Укртатнафта перечислило средства в бюджет несколькими платежами в общей сумме 531 млн грн.

Ранее БЭБ и СБУ разоблачили бывших менеджеров Укрнафты и Укртатнафты в присвоении 40 млрд. гривен. В рамках расследования дела прошли обыски и детективы БЭБ сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах бывшему руководителю и главному бухгалтеру компании.

Правоохранители продолжают следственные действия в рамках уголовных производств, устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности бывших руководителей этих компаний, документируется 10 эпизодов преступной деятельности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора. Основанием внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стали материалы СБУ по факту совершения уголовного преступления.

В прошлом году крупные пакеты акций Укрнафты и Укртатнафты, принадлежавших частным компаниям, были переданы в собственность государства. Обе компании возглавил Сергей Корецкий.