Дело мобильных операторов закрыли, но lifecell не согласен

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) закрыл дело по заявлению украинского мобильного оператора lifecell об отсутствии конкуренции между Киевстар и Vodafone в регионах, где те имеют численное преимущество.

Об этом liga.net сообщила государственный уполномоченный АМКУ Мария Процишен.

Как отмечается, решение было принято единогласно.

Однако, lifecell не согласился с отказом АМКУ признавать нарушения со стороны Vodafone и Киевстар в части предполагаемого завышения цен на звонки на номера других сетей в определенных регионах Украины и будет требовать полного исследования всех указанных вопросов.

По мнению оператора, значительный объем вопросов по сути нарушений не был исследован и освещен АМКУ.

"Компания не согласна с принятым АМКУ решением о закрытии производства по делу и будет требовать полного, всестороннего и прозрачного исследования всех указанных вопросов", – подчеркнули в lifecell.

Напомним, что lifecell обратился в АМКУ с жалобой на Киевстар и Vodafone (тогда МТС Украина) еще летом 2015 года. Компания сообщила о нарушении законодательства Украины о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке, а именно установлением завышенных цен в некоторых регионах без объективных причин (Vodafone – на востоке, Киевстар – на западе).

В lifecell заявили, что в ситуации, когда доминирующий оператор устанавливает завышенные тарифы на звонки на номера других операторов в регионе, где он имеет наибольшую долю рынка, возникает барьер для смены оператора, поскольку при попытке перейти на более выгодный тарифный план оператора с меньшей долей рынка, абонент теряет круг контактов, которые пользуются услугами доминирующего оператора: стоимость звонка на номера сети другого оператора для них оказывается достаточно высокой.

В комитете с тезисом об отсутствии конкуренции не согласились. По итогам исследования в АМКУ решили, что монопольного положения в указанных случаях нет.

В АМКУ посчитали, что клиенты могут купить карту любого из операторов, а между Киевстаром и Vodafone происходит постоянная конкуренция: миграция абонентов, соревнование за радиочастотный ресурс, инвестиции, тарифные войны.