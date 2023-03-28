Пять лет тюрьмы. Евгений Дыхне о приговоре суда, работе в аэропорту Борисполь и связях с акционерами МАУ — большое интервью 28 марта, 20:58 Эксклюзив NV Экс-руководитель Международдного аэропорта Борисполь Евгений Дыхне (Фото:Евгений Дыхне)

Экс-руководитель аэропорта Борисполь Евгений Дыхне может получить 5 лет колонии за обход правил, установленных ФГИ — сторона обвинения увидела признаки коррупции. Что думает об этом сам Дыхне, почему возникла такая традиция и при чем тут Коломойский.

Евгений Дыхне в должности главы государственного аэропорта Борисполь нанес государству 15,7 млн грн ущерба. Таким было решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), который 1 марта приговорил бывшего топ-менеджера к пяти годам лишения свободы. Все из-за привлечения в аэропорт вне конкурса двух арендаторов почти семь лет назад. Владельцем первой компании Кофе Бар Плюс оказался приближенный к Игорю Коломойскому бизнесмен Тимур Миндич. Вторую компанию Артерия Групп тогда возглавляла жена шеф-редактора сайта Obozrevatel Татьяна Сохар, выяснил babel.

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Дыхне отрицает вину и намерен доказать свою невиновность в апелляции. Его главные аргументы — и он, и другие руководители Борисполя заключали аналогичные соглашения и до, и после этого. К тому же, никакой личной выгоды он не получал, а действовал исключительно в интересах пассажиров аэропорта, в котором тогда не хватало точек общественного питания и прессы. Фонд госимущества (ФГИ), который должен был проводить конкурсы, по его мнению, фактически отстранялся от их проведения, если на это не было «политического» решения сверху.

NV Бізнес подробно расспросил бывшего главу Борисполя не только о деталях этого дела, но и вообще о внутренней кухне в Борисполе. Как топ-политики могли влиять на воздушные ворота столицы, кто пригласил самого Дыхне в аэропорт, почему он впоследствии возглавил МАУ Арона Майберга и Игоря Коломойского, и где бы мог работать топ-менеджер, если бы не приговор ВАКС?

На встречу с NV Бізнес Дыхне пришел с адвокатом Алексеем Носовым из ЮФ Miller.

— НАБУ заявило о работе преступной организации в Фонде госимущества. Ваше дело также касается взаимоотношений с ФГИ. Между этими двумя историями есть связь? Можете что-то добавить к заявлениям правохранителей?

— Мы зависели от Фонда в вопросах передачи помещений в аэропорту в аренду, и по сути не понимали, как работает эта система. Опыт показывал, что система работает медленно и непрозрачно. Абсолютно ручное управление. Если сравнивать фонд того периода с периодом работы [экс-главы ФГИ Дмитрия] Сенниченко, то при нем произошли серьезные изменения с точки зрения прозрачности процессов: Прозоро.Продажи, электронные объявления.

Но суть работы ФГИ не изменилась. В мировой практике нет такого, чтобы госорган управлял арендой государственного имущества. Даже на постсоветском пространстве такая практика осталась только в Украине.