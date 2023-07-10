Отходы на 400 млн грн. Почему топ-менеджеры Жеваго попали в суд и при чем здесь ремонты дорог — детали громкого дела

10 июля, 08:24
NV Премиум
Поделиться:
Константин Жеваго (Фото:Ferrexpo)

Константин Жеваго (Фото:Ferrexpo)

Автор: Артем Ильин

Несколько топ-менеджеров Полтавского ГОКа, акционером которого является Константин Жеваго, попали в суд. Имя миллиардера уже несколько месяцев ассоциируется с различными расследованиями. В чем теперь обвиняют людей, связанных с бизнесменом. ОБНОВЛЕНО

У одного из самых богатых украинцев Константина Жеваго новые неприятности. В прошлую пятницу на скамью подсудимых попали несколько топ-менеджеров его самого дорогого актива — Полтавского горно-обогатительного комбината, который принадлежит компании Ferrexpo. Их подозревают в добыче и продаже полезных ископаемых без разрешений.

Видео дня

«Уголовные дела в отношении этих отходов не имеют под собой законных оснований и основания, и не выдержат ни одного полноценного судебного процесса», — заявила сразу же пресс-служба Жеваго.

NV Бізнес разобрался, в чем снова обвиняют Жеваго и почему его ключевого топ-менеджера привезли в суд из реанимации.

Теги:   Полтавская область Автодорога Константин Жеваго Государственное бюро расследований (ГБР) Ferrexpo Госгеонедр Железная руда Onur Роман Опимах Полтавский ГОК

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо NV
X