Англичанка нагадила. РЖД не смогли вовремя погасить долларовые еврооблигации 7 апреля, 13:01 Цей матеріал також доступний українською РЖД фактически оказались в дефолте (Фото:baltimpex)

ОАО Российские железные дороги не смогло погасить выпуск долларовых еврооблигаций в срок.

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Компания испытывает технические проблемы с выплатами по внешнему долгу из-за санкций Великобритании, сообщает Интерфакс.

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РЖД должны были 5 апреля погасить выпуск еврооблигаций номинальным объемом около $605 млн и выплатить накопленный доход по нему. Эмитент еврооблигаций, RZD Capital, не смог получить от РЖД средства для выплат держателям этих долговых бумаг.

Под британские санкции РЖД попали 24 марта. Компания сообщала, что обратились в Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) с просьбой предоставить лицензию, позволяющую обслуживать свои долговые обязательства, но отметила, что обработка запроса может занять несколько недель.

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Ранее РЖД не смогли в срок провести купонные выплаты по еврооблигациям, номинированным в рублях, швейцарских франках и британских фунтах.

В своем заявлении РЖД отмечают, что выплаты по евробондам компании в различных валютах могут быть отложены или приостановлены на неопределенный срок.

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