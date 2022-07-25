Деньги есть, но… Почему завтра может произойти дефолт Нафтогаза по еврооблигациям 25 июля, 17:00 Нафтогаз Украины (Фото:radiosvoboda.org)

НАК Нафтогаз Украины до завтра должен осуществить выплаты по еврооблигациям. Однако правительство не позволяет это сделать. Почему?

Несмотря на наличие средств на счетах, НАК Нафтогаз Украины не может осуществить выплаты основной суммы задолженности и процентов по еврооблигациям завтра. Срок оплаты наступает завтра, 26 июля 2022 года. "Нафтогаз не получил согласования Правительства, и соответственно, не может перечислить средства для выплат держателям облигаций", - сообщила компания в своем пресс-релизе.

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В Нафтогазе напомнили, что распоряжение Кабинета министров Украины (КМУ) от 21.07.2022 № 625-р. устанавливает, что Нафтогаз, в частности его должностные и другие уполномоченные лица, обязаны совершать какие-либо действия по выполнению сделки по еврооблигациям Компании после отдельного согласования таких действий КМУ.



«Поскольку предложение по отсрочке выплат по еврооблигациям, обусловленное позицией Правительства направить эти средства на импорт газа, не поддержано держателями еврооблигаций, существующие условия по еврооблигациям сохраняют силу, и соответствующие выплаты основной суммы задолженности и процентов должны быть получены держателями облигаций 26 июля 2022 года (на протяжении предусмотренного документами периода для исправления нарушений)», - сообщили в НАК.

Во исполнение вышеупомянутого решения Правительства, а также во исполнение обязательств национальной компании по выплатам по еврооблигациям, 22 июля 2022 финансовый директор Нафтогаза, а 23 июля 2022 уже председатель правления Нафтогаза, в соответствии с решением правления, обратились в Кабмин за согласованием этих выплат.

В своих обращениях к Правительству национальная компания сообщила о том, что на счетах компании есть средства для осуществления выплат, а также о возможных рисках для нее и государства в целом в случае «жесткого дефолта» (нарушение обязательств по выплатам), который наступит, если Правительство не согласует Нафтогазу выплату держателям облигаций. Однако согласование не было получено.

«Заметим, что для выполнения вышеупомянутого решения Правительства Нафтогаз готовит новый проект соглашения по получению согласия держателей еврооблигаций на отсрочку выплат, который в полной мере отвечает требованиям Правительства», — резюмировали в Нафтогазе.



7 июля Кабмин разрешил Нафтогазу изменить кредитные условия с эмитентом его еврооблигаций Kondor Finance.



Как сообщалось, Нафтогаз обратился к владельцам его еврооблигаций на сумму почти $1,5 млрд с предложением отсрочить выплаты купонов по ним на два года, в частности, отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на $335 млн.



Глава компании Юрий Витренко объяснил просьбу госкомпании об отсрочке по долгам необходимостью накопить больше газа в запасы.



Кабмин признал неудовлетворительной работу правления Нафтогаза Украины по изменению кредитных условий с эмитентом его еврооблигаций Kondor Finance plc.



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