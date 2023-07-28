Группа Нафтогаз выходит из дефолта. Инвесторы поддержали реструктуризацию евробондов — Алексей Чернышов 28 июля, 16:26 Новости компаний НАК «Нафтогаз Украины»

Инвесторы Нафтогаза поддержали реструктуризацию еврооблигаций 2022/2026 годов — завершено официальное голосование.

Завершен процесс официального получения согласия (consent solicitation) инвесторов НАК «Нафтогаз Украины» на реструктуризацию еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года. Более 85% держателей еврооблигаций официально поддержали предложение компании.

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«Нафтогаз выходит из дефолта относительно евробондов. Убедительное количество инвесторов поддержало предложения, над которыми мы работали вместе более полугода. Реструктуризация евробондов позволит улучшить состояние ликвидности нашей группы компаний и вывести на новый уровень сотрудничество с международными партнерами», — сообщил глава000 правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов.

Он также подчеркнул, что достижение этого результата было одним из его приоритетов с первых дней на посту СЕО Нафтогаза. А ускорить результат удалось благодаря финансовым советникам — компаниям Lazard, Freshfields и Aequo.



Фактический выход из дефолта состоится уже в ближайшее время — после завершения всех технических процедур и проведения расчетов.



Напоминаем, что 31 мая 2023 года НАК «Нафтогаз Украины» достигла договоренностей с инвесторами о путях реструктуризации еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года.



26 июня 2023 года Кабинет Министров Украины согласовал условия реструктуризации еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года.

