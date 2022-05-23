Со дня на день. Украина получит бензин из госрезерва Польши 23 мая, 15:08 Цей матеріал також доступний українською Ситуация с дизтопливом в Украине несколько лучше, чем с бензином (Фото:ResoneTIC / Pixabay)

Украина со дня на день ожидает поставок бензина из госрезерва Польши, которыми предполагалось покрыть четвертую часть потребления в мае.

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Об этом заявил первый замминистра экономики Украины Денис Кудин, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, в отличие от дизельного топлива объемы импорта бензина в страну в настоящее время не покрывают объемы его потребления.

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«И здесь мы существенно рассчитывает на помощь наших европейских партнеров, в частности, польского государственного резерва, который нам пообещал дать приблизительно четвертую часть потребления в мае. Мы со дня на день ожидаем эту поставку», — сказал Кудин.

В то же время, по его словам, объемы импорта дизельного топлива в Украину в настоящее время на 20% превышают объемы его потребления.

«Этого достаточно для того, чтобы покупатель, выстояв в очереди, смог бы залить себе в бак, пусть и с ограничениями, но 20 литров, однако недостаточно для того, чтобы убрать очередь», — сказал первый замминистра экономики.

По его мнению, причиной сохранения очередей на заправках покупателей дизтоплива являются его низкие запасы у операторов — 3−5 дней реализации вместо прежних 15−20 дней. При этом отдельные операторы и вовсе работают «с колес».

Тем не менее, как подчеркнул первый замминистра, в первой половине мая на совещании с европейскими партнерами относительно обеспечения Украины топливом были приняты решения, которые дают Киеву возможность смотреть в будущее с оптимизмом.

«Однако нужно понимать: война продолжается, враг системно уничтожает нашу инфраструктуру… Враг разрушает железную дорогу, поэтому нам всем нужно набраться терпения и понемногу перестраивать свое потребление», — сказал Кудин.

По информации Минэкономики, российские агрессоры с начала войны разрушили в Украине 27 нефтебаз.

Как сообщалось, по уточненному прогнозу Минэкономики, в мае ожидается потребление 300 тыс. т дизеля и 120 тыс. т бензина. В министерстве отметили, что такой объем импорта уже законтрактован украинскими сетями.

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