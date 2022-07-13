Ситуация критическая. Запасы нефти в развитых странах — самые низкие за последние пять лет 13 июля, 18:54 В развитых странах усиливается дефицит нефти — МЭА (Фото:Lucy Nicholson / Reuters)

Мировые коммерческие запасы нефти остаются критически низкими, при том, что последний рост запасов наблюдается лишь в Китае на фоне низкого спроса из-за введенных локдаунов.

Об этом говорится в июльском отчете Международного энергетического агентства, сообщает Интерфакс-Украина.

По подсчетам агентства, коммерческие запасы нефти в мире в мае выросли на скромные 5 млн баррелей, поскольку резкий рост запасов в странах, не входящих в ОЭСР, был нивелирован более низкими запасами в странах ОЭСР и нефтью в танкерах.

Видео дня

Так, запасы стран ОЭСР выросли на 15,2 млн баррелей — до 2,691 млрд баррелей, что на 301 млн ниже среднего уровня 2017−2021 годов, благодаря высвобождению 32,1 млн баррелей из государственных резервов. По предварительным данным, в июне запасы выросли на 22 млн баррелей.

Коммерческие запасы нефти промышленности стран ОЭСР несколько восстановились благодаря существенному выпуску государственных запасов (страны МЭА, а также США с весны продают нефть из стратегического резерва), но остаются примерно на 300 млн баррелей ниже своего среднего пятилетнего значения.

«Поскольку эмбарго ЕС на российскую нефть должно вступить в полную силу в конце года, рынок нефти может снова ужесточиться. Поскольку легкодоступные резервные мощности заканчиваются как в секторе добычи, так и переработки, могут потребоваться меры со стороны спроса по снижению потребления и цене топлива, которая представляют угрозу для стабильности, особенно в странах с формирующимся рынком», — считает МЭА.

«Без активного политического вмешательства в энергопотребление остаются высокими риски того, что мировая экономика не сможет восстановиться», — полагают эксперты МЭА.

Ранее сообщалось, что Германия с 31 декабря 2022 года полностью откажется от закупок российской нефти.

В ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) входит 38 стран с развитыми рыночными экономиками. На их долю приходится около 18% населения планеты и около 60% мировой экономики.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.