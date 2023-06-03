Массовое переселение. В Европе могут навсегда остаться до 5 миллионов украинцев — исследование 3 июня, 16:17 Беженцы из Украины (Фото:Hannibal Hanschke / Reuters)

После окончания большой войны в Европе могут остаться от 4,2 до 5,1 млн украинцев, и этому могут способствовать правительства Польши, Германии, Чехии и других стран, которые приняли вынужденных переселенцев.

Об этом говорится в исследовании Конфедерации работодателей Украины.

По оценкам Конфедерации, в странах Европы находятся около 2,4 млн украинских женщин, которые выехали с детьми, и 60−70%, согласно опросам, не планируют возвращаться в Украину как минимум до окончания войны. Таким образом, за рубежом могу воссоединиться 1,4−1,7 млн семей — столько же мужчин могут выехать из Украины после снятия запрета на выезд.

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«В европейских странах может оказаться около 4,2−5,1 млн украинцев, и ЕС в этом может быть заинтересован из-за дефицита трудовых ресурсов. В частности, Германия понимая масштабы наплыва украинских вынужденных мигрантов, в декабре 2022 года подписала соглашение о привлечении квалифицированных специалистов из Индии. В этом главное отличие нынешней политики Европы в отношении мигрантов, от подходов, действовавших после Второй мировой войны и во время кризиса 2013−2018 годов», — говорится в исследовании.

Среди основных преимуществ украинских послевоенных мигрантов по сравнению с беженцами, которые прибывали в Европу в 2013—2015 годах, является относительно высокая материальная обеспеченность.

«Многие из украинских мигрантов имели (и имеют сейчас) работу в Украине и средства для проживания. По сути, большинство украинцев, которые вынужденно покинули страну — представители среднего класса. В целом расходы украинцев за рубежом со счетов в украинских банках в мае 2022 года составили более $2 млрд, а в последующие месяцы — по $1 млрд в месяц. Расходование таких средств привело к значительному положительному влиянию на внутренние рынки Польши и Эстонии. Таких явлений в Европе не было во время миграции из Ближнего Востока и Африки. Последние опросы показывают, что 55% украинских мигрантов в Польше оценивают свое материальное положение как среднее, и они отправляют средства в Украину», — отметил президент Конфедерации Алексей Мирошниченко.

Кроме того, скорость интеграции украинских мигрантов намного выше, чем у беженцев в 2013 году. В Польше уже работают около 90% трудоспособных послевоенных мигрантов из Украины, в Чехии — 45%.

Высокой занятости способствует высокий образовательный и квалификационный уровень украинцев. «Среди украинских беженцев в Германии высшее образование имеют 72% лиц трудоспособного возраста. В Польше доля украинцев с высшим или неполным высшим образованием — 69%, в Чехии — 60%», — говорится в исследовании. Для сравнения, высшее образование имели лишь 18% мигрантов, прибывавших в Европу в 2013—2015 годах.

«Хотя количество украинских беженцев в разы больше, чем во время миграционного кризиса 2013 года, наплыв наших соотечественников более приемлем для ЕС: расходы на массовый прием толерантных, ментально, культурно и религиозно близких европейцев с высоким уровнем квалификации являются выгодными инвестициями, которые частично окупились всего за год», — отметил Мирошниченко.

Инфографика: Конфедерація роботодавців України

Ранее сообщалось, что граждане Украины заполнили дефицит кадров в промышленности и сфере услуг Польши.