Замедление рецессии, оружие и инвестиции для Украины. 5 инсайтов от СЕО Parimatch со Всемирного экономического форума в Давосе 25 января, 12:54 Позиция Панель в Давосе (Фото:Parimatch)

Война в Украине и экономические последствия неспровоцированной российской агрессии в центре Европы были топ-темами 53-го Всемирного экономического форума в Давосе.

CEO Parimatch Максим Ляшко не только включился в панельную дискуссию Ukraine House Davos, где поделился мнениями о роли ответственного бизнеса во время войны. Он также посетил мероприятия с участием лидеров мировой экономики и пообщался с представителями бизнеса, государственных органов управления и общественных организаций, уже помогающих Украине выстоять и готовых участвовать в ее послевоенном восстановлении.

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Максим Ляшко, CEO Parimatch

Записали 5 инсайтов по поддержке Украины, активно обсуждавшихся на панельных дискуссиях и в кулуарах ВЭФ-2023 в Давосе.

1. Прогнозируемая мировая рецессия и фактор Украины

Организаторы форума представили важное исследование. Две трети ведущих экономистов и аналитиков частного и государственного секторов, опрошенных Всемирным экономическим форумом, ожидают глобальную рецессию в 2023 году. По их мнению, высокая инфляция, низкие темпы роста, высокая задолженность и высокая степень фрагментации существенно снижают стимулы для инвестиций. В то же время представители Международного валютного фонда добавили сдержанного оптимизма — фонд готовится улучшить свои экономические прогнозы уже во второй половине года.

У МВФ есть несколько поводов для более оптимистичных прогнозов по замедлению мировой рецессии. Во-первых, лидеры бизнеса и топ-чиновники считают положительным трендом отмену действовавших в Китае ковидных ограничений. Во-вторых, США внедряют программы, предшествующие буму зеленых инвестиций.

И что важно в контексте нашего государства: Западная Европа приспосабливается к последствиям полномасштабной российской агрессии против Украины. Конечно, остаются процессы, которые неотвратимо влияют на бизнес и экономику государств в отрицательном смысле. Но в целом у лидеров государств и крупных предпринимателей выкристаллизовалось понимание, как развиваться их странам и поддерживать наше государство в условиях санкций и вынужденной замены поставщиков энергетических ресурсов. Фактически речь идет об отказе от монопольного поставщика в любой из сфер и большой диверсификации рисков. По неформальным прогнозам и обсуждениям это может привести к обеспечению стабильности как государств-народов, так и отдельных бизнесов.

2. «На полях» ВЭФ-2023 звучит вопрос поставки оружия для Украины

В частности, большой друг Украины Борис Джонсон на одной из панелей, посвященной Украине, сделал резонансное заявление: «Сейчас стало понятно, что наша задача не бояться часто обсуждаемых красных линий военно-политического руководства России. Нам самим нужно менять эти красные линии. Более того, президент Польши и союзник Украины Анджей Дуда сообщил — они планируют поставить современные танки на территорию Украины в ближайшее время.

Эти позиции коренным образом изменяют подходы в предоставлении Украине вооружения, способного более эффективно защищать украинских людей и восстанавливать территориальную целостность нашего государства. На протяжении всех дней форума обсуждалось усиление военной помощи от западных стран-партнеров — и новые пакеты военной помощи будут существенно отличаться от поддержки первых этапов войны. Это смещение парадигм стало возможным благодаря ежедневной работе военно-политического истеблишмента и дипломатов нашего государства. Украина постоянно на разных уровнях артикулирует важность предоставления тяжелого вооружения — и государства-партнеры на Западе это слышат.

3. Крупные частные компании публично берут на себя обязательства по поддержке Украины

Речь идет о частных инвестициях для развития определенных отраслей экономики Украины во время военного положения и после окончания войны. К примеру, CEO BlackRock и CEO Goldman Sachs обсуждали такую помощь и даже брали определенные обязательства по будущей поддержке Украины в публичной плоскости.

Это стало возможным благодаря нескольким факторам. Первое, представители Офиса Президента и Кабмина во время переговоров четко указывают, какие следующие шаги Украина планирует предпринять, чтобы поддерживать приток инвестиции. Во-вторых, часть инвесторов и предпринимателей выражают солидарность с Украиной, которая борется за свою свободу и независимость. Даже после 24 февраля некоторые бизнесы продолжают инвестировать в компании или производства на территории Украины, невзирая на риски инвестирования и варьирования PnL-отчетности. В-третьих, предприниматели положительно отзываются о механизме страхования инвестиций, связанном с военными рисками — его разработало и внедрило наше государство недавно. Некоторые компании отмечают, что пользуются этой услугой и отмечают невысокую стоимость такого страхования.

В то же время, СЕО крупных частных компаний и государственные деятели надеются, что в сотрудничестве с украинскими властями удастся разработать и внедрить принципиально новые стандарты по учету и контролю тех инвестиций и ресурсов, которые Украина получает с начала полномасштабной войны. Это исторический шанс изменить отношение государства и общества к инвестициям, понять их ценность для государства в целом и развития каждого гражданина Украины в частности.

4. От промышленности к tech-проектам: приоритет отраслевого развития Украины

В этом году по требованию времени в Украине будут наиболее активно развиваться отрасли, отвечающие за военное направление. Начиная с энергетической сферы, промышленных инициатив, цепей снабжения и заканчивая разнообразными tech-проектами. Для их успешного развития нередко требуется поддержка западных стран.

Впрочем, украинская делегация обратила особое внимание стран-партнеров на то, что в сельскохозяйственной отрасли Украина обеспечена на много лет вперед и сможет помочь другим. Да, существуют проблемы с переработкой, нехваткой электроэнергии, но в продуктовом плане Украины самодостаточна. Эти тезисы было важно услышать лидерам государств и инвесторам, поскольку они адвокатируют ускоренное восстановление послевоенной Украины.

5. Безоговорочная вера в победу Украины

Я увидел и в очередной раз убедился, что многие дружественные страны и компании — фактически весь цивилизованный мир — понимает варварство этой войны. Некоторые страны готовы помогать Украине уже. Какие-то готовы приобщаться к ее послевоенному восстановлению на уровне конкретных планов и действий. Если поддержка в реинтеграции и восстановлении Украины начинают планировать стабильные государства и влиятельные корпорации мира — реализация этих замыслов становится лишь вопросом времени.