Подтвердилась версия Коболева. Северные потоки можно починить за пару месяцев — датский эксперт 20 октября, 10:26 По мнению датского эксперта, Северные потоки можно починить за пару месяцев (Фото:Handout via TT News Agency/via REUTERS)

Газопровод Северный поток, который был подорван в сентябре, можно отремонтировать за несколько месяцев.

Об этом заявил в интервью Danmarks Radio главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг.



Инженер изучил фотографии шведской газеты Expressen, на которых видно, что взрыв уничтожил более 50 м трубопровода. Издание сделало снимки на глубине 80 м у места аварии в Балтийском море с помощью подводного дрона.

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По его мнению, поломку можно устранить, если приподнять трубопровод над морским дном и приварить новый кусок трубы. После нужно будет опорожнить трубопровод, очистить его от воды, продуть и высушить. На работы, по оценке Уссинга, уйдет несколько месяцев — «и все, можно снова подавать газ».

Он заявил, что труба газопровода не покроется ржавчиной — на глубине 80 м концентрация кислорода очень низкая. Уссинг ожидает, что можно рассчитывать на ограниченную коррозию и внутри трубы. По его оценке, участки в отдалении от места диверсии мог повредить вызванный взрывом скачок давления.

Экс-глава правления Нафтогаза Украины Андрей Коболев ранее заявлял, что за диверсиями на Северных потоках-1,2 стоит Россия, которая могла заложить взрывчатку в подводную инфраструктуру газопроводов еще при их строительстве.

Он считает, что ремонты на газопроводах при желании можно выполнить в течение месяца.

«Все эти разговоры, что трубопровод полностью разрушен коррозией, — вздор. После ремонта они, вероятно, не будут использоваться в течение 50 лет, как планировалось, а только в течение 40 или 30 лет. Но вы можете вернуть их в строй», — объяснил он.

Тем временем, власти Германии предполагают, что обе нитки газопровода Северный поток и одна из двух ниток Севпотока -2 могут прийти внегодность навсегда.

Инфографика: НВ

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали Северный поток-2 в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее о. Борнхольм. Также утечки были зафиксированы из обеих ниток первого Северного потока-1 северо-восточнее Борнхольма.

К настоящему времени расследование инцидентов с утечкой газа с Северных потоков ведут Швеция и Дания.