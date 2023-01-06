Help Ukraine. Датская Dilling перенесла производство одежды в Украину из Беларуси 6 января, 08:08 Эксклюзив NV Dilling (Фото:www.dilling.com)

Компания организовала совместное производство в Житомирской области и планирует расширение на мощностях фабрики Lesya



Датский производитель одежды и белья из хлопка и мериносовой шерсти Dilling прекратил партнерство с Белорусским швейным цехом из-за конфликта в Украине и решил создать свой производственный цех в Новограде-Волынском (с ноября 2022 года переименован в Звягель. — Ред .). Об этом компания сообщила в новогоднем письме своим клиентам.

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Основное производство Dilling находится в Дании и Литве. В Беларуси Dilling выпускала трикотажное белье с 2017 года на мощностях фабрики ЛюбаваЛюкс в Новополоцке. Компания объясняла это решение повышенным спросом, близостью с литовской фабрикой и невозможностью нанять достаточное количество швей в Литве.

