Help Ukraine. Датская Dilling перенесла производство одежды в Украину из Беларуси

6 января, 08:08
Эксклюзив NV
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Dilling (Фото:www.dilling.com)

Dilling (Фото:www.dilling.com)

Автор: Андрей Самофалов

Компания организовала совместное производство в Житомирской области и планирует расширение на мощностях фабрики Lesya

Датский производитель одежды и белья из хлопка и мериносовой шерсти Dilling прекратил партнерство с Белорусским швейным цехом из-за конфликта в Украине и решил создать свой производственный цех в Новограде-Волынском (с ноября 2022 года переименован в Звягель. — Ред .). Об этом компания сообщила в новогоднем письме своим клиентам.

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Основное производство Dilling находится в Дании и Литве. В Беларуси Dilling выпускала трикотажное белье с 2017 года на мощностях фабрики ЛюбаваЛюкс в Новополоцке. Компания объясняла это решение повышенным спросом, близостью с литовской фабрикой и невозможностью нанять достаточное количество швей в Литве.

Теги:   Украина-Беларусь легкая промышленность Война России против Украины Dilling термобілизна

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