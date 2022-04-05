Играем все обратно. Danone не планирует уходить из РФ
Danone не собирается останавливать бизнес в России (Фото:plasticsinpackaging.com)
Французская компания Danone не планирует уходить с российского рынка.
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«Позиция компании Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась. Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем», — сообщили Интерфаксу в компании Danone в РФ.
«Такого рода сообщения (о возможном уходе из РФ, — ред.) могут заслуживать уважения и доверия только в случаях, когда источником является сама компания. Компания Данон не делала таких заявлений», — заявили в российском подразделении международной корпорации.
Главными приоритетами Danone в РФ сейчас являются безопасность сотрудников и обеспечение бесперебойной работы бизнеса, добавили в компании.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Danone рассматривает варианты выхода с российского рынка.
В начале марта компания объявила, что приостанавливает инвестиции в РФ, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов, детского и медицинского питания. При этом Danone не ожидает прибыли от российского бизнеса — головная компания не будет получать дивиденды и другие платежи от российской структуры, а вся прибыль, полученная на рынке РФ, будет направлена на гуманитарные цели.
В группу Danone в России входят 16 предприятий. В портфель ее брендов входят марки Активиа, Простоквашино, Тёма, Растишка и др.
В 2021 году компания заработала около 5% общей выручки в РФ и менее 1% в Украине.
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