Данилюк засомневался в эффективности введения налога на выведенный капитал

По словам министра, идея поэтапного внедрения появилась из-за того, что не весь бизнес поддерживает замену налога

Министр финансов Украины Александр Данилюк сомневается в целесообразности введения налога на выведенный капитал (НнВК) на первом этапе только для малого и среднего бизнеса.

Об этом он рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По словам Данилюка, такая идея появилась в виду того, что не весь бизнес поддерживает замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал. При этом поэтапное введение НнВК существенно не сократит бюджетные потери, считает министр.

Он также добавил, что при поэтапном введении налога на выведенный капитал надо еще урегулировать взаимодействие тех, кто работает на одной модели, с теми, кто работает на другой.

"Это - дополнительные осложнения и путаница в администрировании", - говорит Данилюк.

Кроме того, он напомнил, что наработанный законопроект также предусматривает возможность сохранения налога на прибыль для банковского сектора в течение нескольких лет.

Напомним, в начале декабря 2017 года Порошенко заявил, что введение налога на выведенный капитал в 2018 году отменяется. Налог планируют ввести в 2019 году.

Позже в ГФС заявляли о 80-миллиардных убытках после введения налога на выведенный капитал.

В ГФС также отмечали, что плательщиками налога на выведенный капитал являются исключительно юридические лица. При этом, физических лиц-предпринимателей данный налог не касается.

12 марта 2018 года Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) заявила, что обеспокоена обложением налогом на выведенный капитал (НВК) хозяйственных операций, осуществляемых на обычных рыночных условиях.

Позже в МВФ рассказали о рисках для Украины от введения налога на выведенный капитал.