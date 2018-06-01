Данилюк заявил о заказанной против него информкомпании

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что информация о кватире в Лондоне, неуплате налогов и наличии британского паспорта неправдива.

Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

По словам Данилюка, Генеральная прокуратора инициировала производство о неуплате налогов за отказ увеличить расходы на силовиков.

"Оно было инициировано Генеральной прокуратурой в ответ на то, что я не дал увеличить расходы на силовиков в июле прошлого года во время изменений в бюджет. Они незаконно через суд его инициировали и сейчас мы находимся в судах, я подал на них в суд. Это чистая манипуляция и мы получили документы из Великобритании, и сейчас у них большие проблемы, ведь придется признавать свою ошибку. Налоги были оплачены", - заявил он.

Кроме того, Данилюк опроверг информацию о наличии квартиры в Лондоне.

"История с квартирой в Лондоне была придумана. Ее придумал телеканал 1+1 два месяца назад, прокрутили в прайм-тайм полностью выдуманный сюжет обо мне. Потом выяснилось, что это не моя квартира, а квартира управляющего директора Европейского банк реконструкции и развития - Франсис Малиж. Мы обратились к ним с просьбой сохранить сюжет, но они сказали, что сюжета нет, они его стерли. Они боятся, потому что это фейк, за который надо ответить ", - добавил министр.

Также министр заявил об отсутствии британского паспорта. "Еще мне забросили британский паспорт, которого у меня не было и это официально подтверждено органами.

Причиной таких действий министр называет формирования основание Верховной Раде его как плохого человека, которого надо снимать.

"Я хочу доказательств, а не проплаченной информации. Обливать грязью за деньги могут многие", - подытожил Данилюк.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины подозревает министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, есть существенные различия между доходами и расходами Данилюка в 2010-2014 гг., когда он возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ при Администрации президента.

Государственная фискальная служба назначила внеплановую документальную проверкуДанилюка по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 года.

В апреле 2018 года, журналисты нашли в Данилюка тайную квартиру в Лондоне. Однако, позже Малиж разоблачил одну из программ телеканала 1+1 в распространении недостоверной информации относительно министра финансов.