Международные спонсоры войны Итальянский машиностроительный гигант Danieli наконец-то решил уйти из России 28 апреля, 14:03 Работник компании Danieli на фоне металлургического оборудования (Фото:danieli.com)

Машиностроительный гигант из Италии Danieli наконец-то решил уйти с российского рынка. В прошлом году они одними из первых получили от НАПК статус «Международные спонсоры войны».

Машиностроительная компания Danieli (Италия) приняла решение о прекращении деятельности на территории России. Об этом сообщает GMK.center со ссылкой на итальянское издание Siderweb.

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"Эволюция геополитических сценариев привела нас к пониманию того, что коммерческие отношения и присутствие на российском рынке в его нынешнем состоянии больше невозможны. Поэтому мы решили продать нашу компанию на этой территории», - сказал председатель Совета директоров Danieli Group Джанпьетро Бенедетти в комментарии изданию. Топ-менеджер отмечает, что уход с российского рынка стал неизбежен в нынешней ситуации.

По его словам, Danieli уже сформировала хороший список заинтересованных покупателей. Компания имеет в России 2 юридических лица – Danieli Russia Engineering LLC и Danieli Volga LLC.

В прошлом году Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) предоставило Danieli статус "Международные спонсоры войны" за сотрудничество с российскими металлургическими компаниями Магнитогорский МК, Северсталь, Красный Октябрь и т.д. Эти предприятия и их владельцы находятся в санкционных списках ЕС и США. Однако компания не торопилась выходить с российского рынка.

Среди украинских партнеров итальянцев - Метинвест и Интерпайп. В Днепре зарегистрирована дочерняя компания Даниэли Хеви Машинери Инжиниринг.



Весной прошлого года немецкая газета Siegener Zeitung опубликовала статью с красноречивым названием Сталь для танков Путина. В материале рассказывалось о сотрудничестве машиностроительного концерна SMS (Германия) с российским производителем стали Магнитогорским МК. После этого немцы заявили о постепенном сворачивании своего бизнеса в России.

