Компания COSMOLOT направила более 1 млрд грн в госбюджет в I полугодии 2023 года 29 августа, 15:21 Новости компаний COSMOLOT

За первое полугодие 2023 года украинская компания COSMOLOT уплатила в госбюджет примерно 1,040 млрд грн. Из них 23,4 млн грн — это лицензия, более 802 млн грн налог на прибыль и доход и 214 млн грн других налогов.

COSMOLOT остается одним из весомых налогоплательщиков среди онлайн-казино и продолжает поддерживать экономику страны. Также приоритетом компании является благотворительная деятельность и социальные инициативы.

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В 2022 году COSMOLOT инициировала создание military-tech проекта Brave Inventors. Деятельность платформы Brave Inventors нацелена на развитие украинского технологического изобретательства, в частности, изобретательства военных разработок. На платформе уже представлены более 50 эффективных военных изделий, которые получили широкую огласку в украинских и международных СМИ. Цель Brave Inventors — усилить фронт новейшими технологиями и развить украинское изобретательство для приближения Победы.

Также COSMOLOT создает крупнейший авиафлот ударных дронов — Cosmolot Airlines. Это 50 модернизированных ударных БПЛА Punisher с инновационной технологией, устойчивой к РЭБ. Первые боевые птички уже готовятся к передаче на фронт, чтобы эффективно уничтожать врага.



Компания продолжает оказывать точечную помощь военным и гражданским, донатить в благотворительные фонды и участвовать в сборах. Общая сумма благотворительной помощи от компании с началом полномасштабного вторжения достигла уже 100 млн грн.

