Почему британский инвестор стал совладельцем компании Cosmolot — интервью с Арнульфом Дамерау 29 августа, 12:00 Позиция Cosmolot

Основатель лондонской EuroAtlantic Group Арнульф Дамерау рассказал о своем новом бизнесе в Украине, международных инвесторах и дальнейшем развитии

В августе лидер гемблингового бизнеса в Украине — компания Cosmolot сообщила, что Арнульф Дамерау, основатель лондонской EuroAtlantic Group, стал ее совладельцем. Детали сделки не разглашаются, но сумма прямой иностранной инвестиции в украинский бизнес стала значительной. Это не первая инвестиция бизнесмена в нашу страну. Более 10 лет назад он был вынужден отказаться от крупного проекта в Крыму — строительства ветропарка мощностью 300 МВт в Ленино и Черноморском для обеспечения Украины зеленой энергией. Потери составили более $25 млн.

Видео дня

Почему Арнульф Дамерау решил сделать вторую попытку и вложить средства в гемблинговый бизнес, как он помогает Украине и будет ли привлекать инвесторов для послевоенного восстановления Украины — он рассказал в интервью.

Арнульф Дамерау Основатель лондонской EuroAtlantic Group

Арнульф, вы стали совладельцем украинской компании во время войны. Что убедило вас в том, что именно сейчас стоит инвестировать в бизнес нашей страны?

Я не единственный, кто сейчас вкладывает средства в украинский бизнес, многие американские, британские инвесторы интересуются местным рынком, некоторые инвестируют в недвижимость.

Украина — на вершине мира ІТ, и все, что связано с молодежью, программным обеспечением, — интересно. Инвестируя сейчас, мы поддерживаем страну и мотивируем молодое поколение оставаться. Украина будет иметь лучшее будущее, чем было до войны, ведь за это время она полностью сформировала себя как единая нация. Как вы знаете, во время Второй мировой войны цены на акции в США не падали, они росли, не было кризиса. И если вы посмотрите на битву при Ватерлоо, то именно тогда Ротшильд заработал свой капитал.

Уже сейчас понятно, что Украина не будет завоевана Россией, она останется независимым государством и не только выживет, но и станет сильнее. Это страна молодых людей, очень талантливых, защищающих Европу и борющихся за свободное и открытое общество. В Нью-Йорке я сотрудничаю с Корнелльским университетом и все профессора, которые работают с искусственным интеллектом в технологическом кампусе — они родом из Украины, и там сформирована сильная технологическая база.

И это не только мое мнение. Я думаю, скоро вы услышите много известных имен, которые готовы инвестировать средства в Украину. Это может быть Microsoft, Google, Эрик Смит, некоторые частные инвестиционные компании. Хорошо сделать это уже сейчас, стать первопроходцем. Вы, наверное, знаете, что я уже инвестировал в Украину раньше, еще с 2006 года и вложил $25 миллионов. Мне нравится Украина, люди, которые здесь живут, и я верю в потенциал этой страны.

Ранее вы уже имели опыт инвестирования в украинский бизнес, в зеленую энергетику в Крыму, который был аннексирован Россией. Почему вы решили инвестировать в игорный бизнес в Украине, а не, например, в зеленую энергетику?

Азартные игры — инноваторы, которые используют передовые технологии, искусственный интеллект и имеют хорошую технологическую базу. Мы не исключаем, что будем инвестировать в новые проекты по возобновляемой энергетике, однако сейчас не можем построить ветровую электростанцию в Крыму или на побережье Черного моря. Безусловно, мы это сделаем и имеем план пойти в этот бизнес.

Игорный бизнес — не новый для меня. Возможно, вы знаете, что я занимался программным обеспечением для азартных игр в интернете. Но у нас также есть опыт в сфере гостеприимства, недвижимости и энергетики. Чтобы получать стабильный денежный поток в энергетическом бизнесе, должно пройти время, а с покупкой гемблингового бизнеса можем поддержать украинскую армию и госбюджет достаточно быстро. Cosmolot — платформа, которая может развиваться на международном уровне. И эта сфера становится очень популярной. Саудовская Аравия, например, планирует инвестировать около $40 млрд, чтобы стать центром киберспорта.

Приобретение гемблингового бизнеса в Украине — это только начало для дальнейших инвестиций. Потому что развитие онлайн-казино может дать толчок к созданию отдельной экосистемы с отелями, как это произошло в Макао. Уже понятно, что Украине нужно больше пятизвездочных отелей, ведь после завершения войны туристический рынок начнет стремительно развиваться.

Фото: Основатель лондонской EuroAtlantic Group Арнульф

СПРАВКА Арнульф Дамерау — предприниматель и филантроп. Глава и основатель EuroAtlantic Group и EuroAtlantic Institute, который проводит совместные мероприятия с Мюнхенской конференцией безопасности и Всемирным экономическим форумом. EuroAtlantic Group инвестирует в недвижимость, гостиницы, возобновляемые источники энергии, программное обеспечение и технологии. Кроме EuroAtlantic Group, Арнульф Дамерау является акционером Crowdstrike, ведущей международной компании по кибербезопасности, которая защищает 10 крупнейших финансовых учреждений мира и провела IPO на NASDAQ в 2019 году. Также стоит отметить, что Арнульф Дамерау и EuroAtlantic поддерживают Украинскую авиационную службу спасения и социальный проект SWIDOMO в Дюссельдорфе, который занимается организацией и принятием на обучение украинских детей-сирот, ставших жертвами жестокой российской войны. Уже с февраля 2022 года Арнульф Дамерау предоставил новый дом украинским семьям, отдав свою квартиру для проживания семьям из Донбасса.

Перед тем, как купить украинскую компанию, вы провели ее аудит. Что интересного узнали?

Я рассматривал разные варианты. Я знаю, что у Cosmolot — лучшая команда с хорошими программистами и менеджментом, потому что, инвестируя в любой бизнес, всегда идет речь не только о бизнес-модели, но и о команде, которая ее реализует. Именно Cosmolot стали первыми в Украине, кто получил лицензию на проведение азартных игр казино в интернете. Компания работает легально, она хороший налогоплательщик, который много помогает военным и активно развивается.

Играли ли вы с Cosmolot до покупки бизнеса? Если да, то каковы ваши впечатления?

Обычно у меня нет времени на игры. Однако, конечно, я знакомился с продуктом компании. Мне понравилось, что у Cosmolot интересная рекламная кампания.

Они предлагают хороший продукт, который развивает профессиональная управленческая команда. Конечно, мне как инвестору интересно инвестировать в лидера рынка, как вот, например, в Apple или Microsoft. Украинская гемблинговая компания — именно такой актив.

Играли ли ваши друзья или знакомые?

Я просил своих украинских друзей зарегистрироваться в игре и поделиться своим опытом. Я получил много положительных отзывов.

Было ли для вас важным, что компания не работала в России до полномасштабного вторжения в Украину?

Да. Я даже не рассматриваю инвестиции в российские компании в любой сфере. Нельзя иметь дело с Россией, поэтому очень важно, чтобы компании не только выходили с рынка, но и не имели никакого отношения к этой стране.

СПРАВКА



Cosmolot — украинская гемблинговая компания, которая в феврале 2021 года первой получила лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в сети интернет на территории Украины.



Приоритеты компании — социальные проекты и ответственный гемблинг . Основала проект Brave Inventors: первую национальную платформу современных украинских изделий и изобретений военного времени, с целью усиления украинской армии современными отечественными военными разработками. Общая помощь ВСУ, предоставленная компанией с начала полномасштабного вторжения, уже составила более 100 миллионов гривен.

Компания много помогает Вооруженным Силам и обществу, в частности, закупает автомобили, беспилотники, тепловизоры, рации, системы Starlink и тому подобное. Будете ли вы продолжать помогать Украине как совладелец?

Я поддерживал Украину и раньше. Например, в моих двух квартирах в Германии жили украинские переселенцы — женщины с детьми. Я оплачиваю пребывание 50 сирот в немецком учреждении, и это стоит 500 тыс. евро в год.

Я поддерживаю немецкую организацию, которая поставляет украинским военным медикаменты. Частными самолетами мы доставляем их к границе. Моя поддержка Украины началась еще до начала войны. К сожалению, в 2014 году наш большой проект в Крыму захватили «зеленые человечки», однако есть надежда, что полуостров вернется в Украину, а мы станем еще сильнее. Cosmolot много делает для поддержки украинской армии — поставляет дроны, тепловизоры, радиостанции, автомобили, пусковые системы и тому подобное. Однако, по моему мнению, мы сможем сделать больше, использовать мои международные связи для поддержки Украины.

Украине нужны самолеты F-16.

Если бы у меня был бы хоть один, я бы немедленно передал его украинским военным.

Мировой рынок азартных игр растет и оценивается в более чем $80 миллиардов. Развивается ли он так же активно в Украине? Каковы его перспективы?

Украинский рынок активно развивается. Конечно, его работа зарегулирована правилами, размер налогов четко прописан, разрабатываются новые технологии и программное обеспечение. Так что все это дает нам хорошую возможность для развития.

Считаете ли вы правила регулирования азартных игр жесткими, и позволяют ли они развивать бизнес?

В Сингапуре, а это одна из лучших стран с точки зрения регуляторной политики, действуют похожие правила работы, как и в Украине. То же самое могу сказать о Лас-Вегасе или Макао. Важно поощрять здоровую азартную игру. В этом контексте я уже упоминал, что Cosmolot — хороший пример, как надо вести бизнес, компания все делает по правилам и даже больше.

Как планируете развивать компанию в ближайшие годы?

За развитие компании отвечает менеджмент, он принимает все решения и представляет их на рассмотрение акционерам. Я видел стратегию развития бизнеса — она амбициозная и предусматривает выход на рынки других стран. Совладелец участвует в оперативном управлении компанией только тогда, когда дела идут плохо, а если все хорошо, то влияние минимальное. Чем я могу помочь? Я могу предоставить дополнительный капитал для международной экспансии, способствовать выходу на новые рынки. Однако именно руководству нужно убедиться, что компания работает эффективно, и мы можем нанять высококвалифицированных сотрудников, создав больше рабочих мест.

Арнульф, вы — зарубежный инвестор, который вкладывает средства в Украину. Обращаются ли к вам за советом ваши коллеги?

Встреч по этому поводу много. Я планирую привлекать инвесторов из Великобритании и из Соединенных Штатов к модернизации Украины, представляя им инвестиционные возможности страны. Как вы знаете, правительство проводит приватизацию активов через Фонд государственного имущества, поэтому ищет международных инвесторов, которые работают в промышленности, недвижимости и других секторах. Я думаю, оборонный сектор будет очень интересным сектором. Известен пример немецкой компании Rheinmetall (производитель танков Leopard — Ред.), которая инвестирует в Украину.

Интересно вкладывать средства в научно-исследовательские компании и военные приложения, потому что, как я уже говорил, в Украине образованное население.

В наших планах на следующий год — представить Украину на международных конференциях, сосредоточиться планируем на ІТ-секторе, особое внимание уделяем сектору образования. Думаем о создании фабрики искусственного интеллекта, центров обработки данных, «облачных» бизнесах и других возможностях.