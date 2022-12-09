Кока-Кола допоможе продуктами харчування 70-ти тисячам сімей в Україні у партнерстві з Червоним Хрестом 9 декабря, 20:07 Партнерский проект Coca-Cola

Компанія Кока-Кола разом зі своїм партнером Coca-Cola HBC виділили 4,7 млн євро на постачання у співпраці з Товариством Червоного Хреста України 70 тисяч продуктових наборів і напоїв громадам, які найбільше відчувають потребу в продовольстві. Починаючи з лютого, Компанія Кока-Кола, партнери з розливу напоїв під її брендами, а також Фундація Кока-Кола зобов’язались виділити в сукупності понад 18 млн євро на гуманітарну допомогу українцям і підтримку своїх працівників в Україні.



За підтримки Кока-Кола у грудні 2022 року Товариство Червоного Хреста України у співпраці з Італійським Червоним Хрестом доставить в Україну 70 тис. продуктових наборів. Ця гуманітарна програма є частиною зусиль Кока-Кола, спрямованих на допомогу українському суспільству, яке потерпає від війни.



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З моменту, коли в лютому розпочалася війна, Кока-Кола зосередилася на трьох основних напрямках допомоги: постачанні продовольчих наборів із-за кордону, відновленні інфраструктури та підтримці громад згідно з їхніми найгострішими потребами.



«Компанія Кока-Кола спільно з Coca-Cola HBC та іншими партнерами з розливу напоїв під брендами Кока-Кола, а також Фундація Кока-Кола, починаючи з лютого 2022 року разом зобов’язалися виділити понад 18 млн євро на гуманітарну допомогу в Україні та підтримку працівників Системи Кока-Кола, які перебувають в Україні. Зокрема, на 4 млн євро із залученням Італійського Червоного Хреста закуповують продуктові набори, які Товариство Червоного Хреста України роздає найбільш постраждалим українцям», — розповідає Ольга Чумак, керівниця напрямку комунікацій Компанії Кока-Кола Україна.



Кожен набір продовольства в Україні доповнюють водою й напоями Coca-Cola, для чого виділено 700 тис. євро.



«Разом із Кока-Кола ми допомагаємо громадам, які цього потребують. Наша співпраця триває вже 13 років і спрямована на підтримку людей, які опинились у скрутному становищі. Компанія — відповідальний партнер, готовий підтримувати нас у найскладніших викликах», — говорить Максим Доценко, генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України.



Продуктові набори формують відповідно до науково обґрунтованих міжнародних стандартів Червоного Хреста, що забезпечує їх високу якість. Один набір — це щомісячний запас найнеобхідніших і найпоживніших продуктів із великим терміном придатності в упаковці, яка забезпечує зберігання без холодильника. В Україні до наборів також додають питну воду й напої. Товариство Червоного Хреста України передасть продуктові набори людям у регіони, які найбільше відчувають потребу в продовольстві та бутильованій воді.



Фото: Coca-cola

Кока-Кола як соціально відповідальний бізнес понад 30 років інвестує в Україні у розвиток та посилення громад, тому партнерство з Червоним Хрестом є важливою складовою цієї діяльності. Нині Компанія ще тісніше співпрацює з неурядовими організаціями та державними органами, щоб якнайшвидше постачати безкоштовно воду і напої як гуманітарну допомогу тим громадам, які опинилися у скрутному становищі.



Андрій Бублик, директор з корпоративних зв’язків і сталого розвитку Coca-Cola HBC в Україні, Вірменії та Молдові:



«З 24 лютого ми надаємо воду й обладнання медичним установам та допомагаємо внутрішньо переміщеним особам. На даний момент ми передали понад 2,5 млн літрів нашої продукції туди, де відчувається найгостріша потреба у воді».



«Внесок у місію з постачання продовольства та напоїв разом із Червоним Хрестом — наступний крок наших спільних зусиль, спрямованих на полегшення становища людей у нашій країні».



Кока-Кола також взяла на себе зобов’язання відновити зруйнований дитячий садочок у селі Богданівці Броварського району. Новий заклад дошкільної освіти зможе прийняти більше дітей, ніж раніше, він буде обладнаний укриттям та відповідатиме всім вимогам безпеки. Компанія Кока-Кола та її партнер з розливу напоїв Coca-Cola HBC інвестують у відбудову садочка 1 млн євро.



Завод Кока-Кола відновив роботу у травні. Компанія продовжує інвестувати в українську економіку та підтримувати розвиток суспільства.

