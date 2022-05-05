Если война в Украине затянется. Глава Coca-Cola допустил исчезновение бизнеса в России 5 мая, 11:46 Цей матеріал також доступний українською Джеймс Квинси, СЕО Coca-Cola (Фото:Coca-Cola)

Джеймс Квинси, СЕО Coca-Cola заявил, что из-за войны войны в Украине, его компания может полностью остановить бизнес в РФ.

Бизнес Coca-Cola Co. ( США) в России может прекратиться. Об этом во время выступления на CEO Council Summit, который The Wall Street Journal организовал в Лондоне, заявил Джеймс Квинси, СЕО компании.

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Он сказал, что компания Coca-Cola может увидеть, что ее бизнес в России «исчезнет полностью в какой-то момент», если война в Украине затянется. В марте компания заявила, что прекратит продажу ингредиентов для своих напитков российским франчайзи.

Coca-Cola получила много критики со стороны потребителей за то, что не приостановила продаж после вторжения в Украину. Но Джеймс Квинси подверг сомнению влияние таких компаний, как Coca-Cola, на правительства. «Символика важна, но она не будет решающим фактором», — сказал он во время выступления.

24 февраля американская компания Coca-Cola Co. остановила свой завод в Украине. В начале марта стало известно, что она продолжает работу в России. «Все операционные, производственные и логистические мощности Coca-Cola в России работают. Мы несем полную ответственность перед партнерами, обществом и тысячами наших сотрудников в России», — сообщили тогда в компании.

После этого несколько крупных украинских торговых сетей отказались от сотрудничества с Coca-Cola Co.

9 марта в Coca-Cola заявили, что приостанавливают деятельность в России из-за вторжения последней в Украину. Но не объяснили, что это значит.

В России работает 10 заводов по производству напитков, принадлежащих американской компании.

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