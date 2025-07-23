Coca-Cola сообщила, что осенью 2025 года представит в США новый напиток, изготовленный из американского тростникового сахара.

Об этом говорится в квартальном отчете компании. «Это нововведение призвано дополнить мощный ассортимент основной продукции компании и предложить больше возможностей для выбора на все случаи жизни и предпочтений», — отметили в Coca-Cola.

Ранее Coca-Cola десятилетиями использовала для изготовления своих напитков кукурузный сироп.

Более дорогая версия напитка, подслащенная тростниковым сахаром и импортированная в США из Мексики, завоевала популярность в стране.

Реклама

Аналитики не ожидают полного перехода компании на тростниковый сахар. Скорее всего, речь идет о новой линейке продуктов — дороже классической.

Кроме анонса нового продукта, Coca-Cola также отчиталась о росте продаж и прибыли во втором квартале 2025 года. Чистый доход компании вырос на 1% до $12,5 млрд.

Акции Coca-Cola с начала года выросли на 13%, опережая основной фондовый индекс S&P 500.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что компания Coca-Cola согласилась использовать настоящий тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа для производства напитка в США.

На американском рынке уже присутствует версия напитка с тростниковым сахаром — так называемая «Мексиканская Кока-Кола» (MexiCoke). Сначала этот напиток нелегально ввозился через границу из Мексики, но с 2005 года компания официально начала импортировать его в Техас, а впоследствии — и в другие штаты.

Примечательно, что после победы на президентских выборах в январе 2025 года Дональд Трамп вернул кнопку вызова официанта с диетической Coca-Cola в Овальный кабинет. В свое время экс-президент США Джо Байден убрал ее из кабинета после вступления в должность в 2021 году.