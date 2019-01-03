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Coca-Cola купила крупнейшую кофейную сеть Великобритании за $4,9 млрд

Сегодня, 15:56
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Сoca-Cola получит почти четыре тысячи кофеен Costa

Costa Coffee Russia/Facebook

The Coca-Cola Company приобрела сеть кофейных предприятий Costa, сумма сделки составила 3,7 млрд фунтов стерлингов ($4,9 млрд – НВ).

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Whitbread.

Таким образом, Сoca-Cola получит почти четыре тысячи кофеен Costa и предприятия по обжарке и дистрибуции кофейных зерен.

Сделка была закрыта Whitbread PLC после получения разрешений от регуляторов в ЕС и Китае.

Сеть Costa Coffee появилась в Великобритании в 1971 году и на данный момент является крупнейшей в стране. В 1995 году Whitbread приобрела ее за 19 млн фунтов, тогда сеть насчитывала всего 39 кофеен в Великобритании. В апреле 2018 года Whitbread выделила Costa Coffee в самостоятельную компанию под давлением со стороны миноритарных акционеров-активистов.

В 2018 фингоду, завершившемся 1 марта, Costa зафиксировала выручку на уровне 1,3 млрд фунтов, EBITDA – 238 млн фунтов.

Теги:   Кофейня Coca-Cola Великобритания

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