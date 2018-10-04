Coca-Cola и Nestle заинтересовались выкупом производителя Моршинской у россиян – СМИ

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На покупку IDS Borjomi претендуют Nestle и Coca-Cola

На покупку IDS Borjomi претендуют Nestle и Coca-Cola

Структуры Альфа-групп российского олигарха Михаила Фридмана и Германа Хана ведут переговоры со швейцарской Nestle о продаже ей IDS Borjomi International. Интерес к компании также проявляет Coca-Cola.

Об этом пишет российская газета Коммерсантъ со ссылкой на источники в инвестиционных кругах и на продовольственном рынке.

Договоренность о сделке почти достигнута, утверждает один из собеседников. Эксперты оценивают ее в сумму до $630 млн.

"Альфа-групп, купившая в 2013 году контрольную долю в одном из крупнейших производителей воды IDS Borjomi у фонда Бориса Березовского и наследников Бадри Патаркацишвили, готова расстаться с этим бизнесом. Интерес к нему проявляет Coca-Cola, но наиболее вероятным покупателем может стать Nestle", – пишет издание.

Ранее в интервью НВ гендиректор IDS Borjomi, которая развивает в Украине бренды Моршинская, Миргородская и Боржоми, заявил, что в у компании нет конкурентов.

В 2017 году журнал Новое Время совместно с компанией MPP Consulting назвали Моршинскую самым дорогим брендом Украины стоимостью $507 млн.

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