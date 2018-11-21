Больше брендов и вкусов, меньше сахара

Тяжело найти страну, где не пьют Coca-Cola.

Сегодня компания переживает, возможно, наиболее интенсивные изменения в своей 126-летней истории. Известная всему миру, как производитель одноименного напитка, Cocа-Cola кардинально изменила свою стратегию. Компания не ставит себе цель создать идеальный напиток, который бы понравился всем. Она хочет создавать больше разных напитков, из которых каждый может выбрать напиток для себя. Новые вкусовые сочетания, уменьшение количества сахара в напитках, разнообразие выбора - такой план действий сегодня мирового лидера по производству безалкогольных напитков.

www.coca-colacompany.com

www.coca-colaukraine.com