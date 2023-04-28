Устойчивость наших бизнесов поражает. Руководитель B2B Киевстар — о вызовах, цифровизации и победе 28 апреля, 19:08 Позиция Константин Вечер, руководитель B2B Киевстар

Итоги в прошлом году для украинской экономики сложно оценить только по цифрам. Так, с одной стороны, многие предприятия понесли потери из-за войны. Впрочем, страна доказала, что способна оборонять и развивать свое. И готовность украинцев продолжать работать даже при сверхсложных условиях — очередное тому подтверждение.

О том, какие изменения произошли в ландшафте украинского бизнеса, как « ковидная» цифровизация упростила адаптацию к войне и как сейчас технологии помогают отечественным предприятиям приспосабливаться и развиваться, рассказал В2В-директор Киевстар Константин Вечер.

Устойчивость во время войны

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2022 год стал настоящим испытанием для всех украинцев, и бизнес не стал исключением. Вы работаете в направлении продаж для В2В-рынка. Каким этот год стал для этого сегмента?

В первые минуты полномасштабного вторжения казалось, что все — конец. Но мы все быстро собрались, мобилизовались и продолжили работу. Конечно, у нас были готовы сценарии на случай кризисных событий, но именно такого их развития не ожидал никто. Поэтому мы действовали проактивно — сами стали выходить на контакт с клиентами, чтобы узнать, можем ли чем-то им помочь. К началу апреля прошлого года мы связались почти с десятью тысячами компаний.

И мы были поражены. Прежде всего, устойчивостью бизнесов и их словами благодарности за то, что у них была возможность оставаться на связи благодаря Киевстару. И, конечно, их готовностью работать дальше. Очень большое количество компаний в то время действительно остановило деятельность полностью или частично и некоторым из них именно наша проактивная позиция помогла сдвинуться с места. Многие предприятия вынужденно мигрировали на запад страны и активно обустраивали там офисы и локации, в чем мы охотно им помогали. В частности, в создании заново цифровой IT-инфраструктуры, миграции серверов и данных и, конечно, настраивали интернет и другие телеком-услуги в новых местах.

Уже прошлым летом мы заметили, что украинский бизнес активно возобновляется. Возрос спрос на организацию работы колл-центров, облака, поиск клиентов с помощью Вig Data.

Да, компаниям пришлось приспосабливаться, перестраивать бизнес-процессы, оптимизировать затраты, но все же они продолжать работать. Это убедило нас в правильности развития наших диджитал-предложений для бизнеса в последние годы, которые оправдали себя в условиях непростых испытаний ковидом и войной и пригодились бизнесу.

Что изменилось в потребностях клиентов?

Если говорить о телекоммуникационных услугах, в частности, мобильной связи, то они давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Так что в этом аспекте не изменилось практически ничего. Безусловно, мы видим сокращение количества абонентов из-за их вынужденного выезда за границу. И Киевстар прилагает все усилия, чтобы украинцы и там могли получать наши услуги, не меняя оператора. В частности, благодаря услуге «Роуминг как дома», позволяющей не тратить много средств на связь и пользоваться своим привычным украинским тарифом.

Также немало бизнесов на Востоке страны, в основном вблизи линии фронта, значительно снизили свои расходы — ситуативно это отчасти повлияло на спрос наших услуг. Но есть и рост, тоже продиктованный обстоятельствами. К примеру, увеличился спрос на облачные сервисы — таких клиентов у нас стало больше свыше 30%, на аналитику данных. Первая причина — диверсификация рисков, когда облачные технологии становятся способом защиты данных для бизнеса, кроме собственных и бэкап-серверов и публичных «облаков». Вторая — компании нуждаются в поиске новых рынков или новых клиентов, а это можно делать благодаря технологиям на основе Bid Data.

А еще весь год для бизнесов был под риском киберугроз, поскольку количество хакерских атак во время войны значительно возросло — это отдельный фронт врага и на этом «виртуальном» фронте, поверьте, часто идут не менее активные «бои». Поэтому Киевстар немало вложил в усиление защиты собственных систем, ведь такая крупная инфраструктурная компания ежедневно атакуется — мы должны охранять свои ресурсы.

За год полномасштабной войны нашим департаментом кибербезопасности было успешно заблокировано более 450 DDoS-атак на сеть. И, конечно, мы помогали стать более устойчивыми в этом направлении своим клиентам благодаря кибербезопасным сервисам, которые у нас есть для бизнеса.

К тому же сохраняется большой спрос и на услуги фиксированной связи. В частности, на западе Украины, куда выехало немало предприятий с Левобережья.

Насколько готовы были украинские компании к ускоренной цифровизации в условиях войны?

На самом деле, ковид был в этом смысле хорошей тренировкой для всех. Пандемия дала толчок диджитализации процессов в бизнесе. Хотя мы со своей стороны начали инвестировать в появление и развитие таких диджитал-предложений для клиентов гораздо раньше. Ведь нам важно было предоставлять компаниям не только телеком-услуги — связь и интернет — но и создавать на базе этих услуг новую ценность. Скажем, сервисы, помогающие бизнесам добиваться лучших результатов в работе: оптимизировать бизнес-процессы, автоматизировать их, делать более эффективными, работать с клиентами, экономить средства и зарабатывать больше. В частности, у нас появились сервисы для комфортной удаленной работы — они работают, среди прочего, на основе решений от Microsoft и телекома. Это помогло как во время пандемии, так и сейчас благодаря им немало украинцев, физически находясь за границей или переехав в более безопасные регионы Украины, продолжают работать на отечественные компании. Это все придает необходимую гибкость в работе.

И в хорошем смысле Украина задает тон и темп в глобальном тренде цифровизации как на уровне бизнеса, так и на уровне государства.

К примеру, у нас было немало запросов от компаний из ЕС на получение доступа к нашим B2B-сервисам. Это не удивляет, ведь цена таких услуг в Украине обычно ощутимо меньше, а качество — выше европейского. Замечу: это не мои слова, подобные тезисы мы не раз слышали с Запада.

Война повлекла за собой еще один серьезный вызов для бизнесов. Обстрелы энергетической инфраструктуры и блэкауты стали значительным испытанием осенью и зимой. Сейчас ситуация выглядит более стабильной, но как вы преодолевали эту проблему и как готовитесь к рискам возможного повторения?

Позволю себе процитировать президента Киевстара Александра Комарова. «Если бы вы могли год назад задать вопрос золотой рыбке во что инвестировать? Ответ один — в аккумуляторные батареи». Но в этот период, конечно, было не до шуток. Мы делали все возможное, чтобы наша сеть и сервисы работали. В частности, расширялись мощности в западных областях, где значительно возросло количество абонентов из-за массовой миграции населения с началом полномасштабного вторжения. Не менее активно вкладывались в восстановление инфраструктуры на освобожденных территориях. Поэтому сейчас уровень доступности сети Киевстар на свободной территории Украины более 99%. Этот показатель соответствует уровню до 24 февраля 2022 года.

Цифры говорят сами за себя — в прошлом году в восстановление и строительство сети, развитие услуг и систем мы вложили 5,69 миллиарда гривен — как в новые локации, так и восстановление поврежденных базовых станций. И сейчас мы продолжаем работать над тем, чтобы большинство наших площадок было обеспечено источниками бесперебойного питания. С ноября 2022 г. мы уже заменили батареи на 67% технологических площадок из 5000, которые планируется заменить до конца июля. Мы не планируем останавливаться в этой работе и продолжим обновлять батареи и дальше там, где в этом есть необходимость. Также мы продолжаем подключать базовые станции к стационарным и мобильным генераторам. В общей сложности таких подключений уже более 1240, более 780 из них — к генераторам третьих сторон, остальные — киевстаровские. То есть нам активно помогают и разные компании, и обычные люди. Еще в прошлом году Киевстар объявил, что готов сотрудничать на коммерческих условиях с бизнесами и физическими лицами, обладающими собственными генераторами со свободной мощностью от 6,5 кВт, чтобы подключать к ним телеком-оборудование — на случай отсутствия света.

И эта потребность остается актуальной — мы должны думать о возможных отключениях электричества, несмотря на то, что сейчас со светом все в порядке.

Эта наша инициатива, которая называется «Бизнес объединяется ради победы», до сих пор актуальна — мы приглашаем приобщаться к ней владельцев генераторов. Будем оформлять сотрудничество и вместе снабжать Украину связью в случае такой необходимости.



Это все о взаимопомощи, которая в сложные времена проявляется как никогда, о готовности помогать друг другу ради общей цели.

Цифровизация, несмотря на турбулентность

В B2C-сегменте Киевстар уже давно предлагает пользователям целую экосистему из конвергентных услуг. Например, мобильная и фиксированная связь вместе с Киевстар ТВ. Как выглядит B2B?

Наши предложения достаточно разветвлены и покрывают практически весь спектр бизнес-процессов. Это и связь, и программные решения, и облака. Просто говоря, мы можем полностью виртуализировать инфраструктуру клиента, без капитальных затрат для бизнеса клиента. То есть мы способны полностью организовать работу компании онлайн. Конечно, за исключением случаев, когда физическое присутствие человека необходимо, например на производстве.

Следующее — это сервисы безопасности. Ведь виртуальная инфраструктура также нуждается в защите и гарантиях бесперебойной работы. Поэтому наш комплексный подход закрывает вопросы и связи, и облачных платформ, и софта, и кибербезопасности. А еще предоставляем маркетинговые инструменты, чтобы компании могли эффективно работать с собственной клиентской базой и развивать бизнес. В частности, таргетировать аудиторию, анализировать тренды, сегментировать клиентов, общаться с ними по SMS или мессенджерам, определять целесообразность присутствия бренда в определенной локации и т. д.

И в этом — ценность, которую мы создаем для своих клиентов. Они могут под свои индивидуальные потребности использовать полный цикл наших решений, буквально не выходя из дома и работая на удовлетворение потребностей своих потребителей.

Вызовы для большинства бизнесов пока вряд ли не касаются войны. Впрочем, нередко в кризисное время открываются окна для новых возможностей. Какие из них вы видите для рынка B2B?

Да, к сожалению, если бы не война, многие компании сейчас были бы на волне стремительного развития. Сложнее, конечно, малому и среднему бизнесу, имеющим меньший запас устойчивости. Многие из них испытали серьезные проблемы с логистикой, цепями снабжения, потерей клиентской базы. Однако окна возможностей открылись в создании новых продуктовых направлений, учитывающих актуальные потребности клиентов и выходы на новые рынки — таких примеров уже много, когда компании начинают работать за границей, двигаясь туда за своими клиентами.

Если же говорить о Киевстаре, то среди возможностей, которые мы сейчас видим, — инвестиции в экспертизу и развитие партнерств. Ведь расширение линейки предложений невозможно без расширения экспертизы в конкретных технологиях. И лучший подход здесь — сотрудничество с экспертами в определенной области. Мы идем по пути расширения партнерств и в этом видим наибольший потенциал. Стратегически Киевстар в В2В-сегменте видит себя надежным бизнес-партнером по мультивендорным решениям. Опять же, речь и о платформах, и об инфраструктуре, и о софте, облаках, решениях в сфере IoT [«интернет вещей». — Ред.] и автоматизации. Мы должны давать своим клиентам больше пользы, поэтому за счет различных партнерств расширяем количество сервисов, которые они могут получить из одних рук у нас как надежного бизнес-партнера. Мы должны попадать в ожидания килентов и превышать их, и в целом способствовать их развитию даже во время войны.

В частности, мы самый большой партнер Microsoft в Украине. Благодаря этому в течение года полномасштабной войны продолжали поддерживать клиентов облачными решениями, чтобы бизнесы максимально быстро адаптировались к сложным условиям и возобновляли работу. У нас мощное сотрудничество с Fortinet, ведущим мировым провайдером решений по кибербезопасности. И этот перечень партнерств не исчерпывающий и он будет распространяться и дальше.

Изменилась ли атмосфера внутри команды за это время? И на чем вы делаете фокус при текущей турбулентности?

Главное для бизнеса — это люди. Понятно, что ключевым вопросом остается безопасность. Поэтому нашим приоритетом, как и других компаний, является обеспечение условий безопасной, комфортной и продуктивной удаленной работы. Мы смогли благодаря этому не останавливаться, даже когда наши команды активно выезжали с опасных территорий. Мы и сейчас в основном работаем в отдаленном режиме, хотя и в офисах людей постепенно становится больше.

Кроме того, мы вкладываемся в развитие экспертизы и навыков команды. К примеру, своим В2В-специалистам мы даем возможность учиться продажам по признанным мировым методикам, работаем с сертификационными центрами Microsoft для предоставления необходимой продуктовой экспертизы и т. д. В результате новые знания наших специалистов — это и наше преимущество на рынке, и дополнительная ценность, которую мы создаем для клиентов.

Каких специалистов сейчас не хватает на рынке?

Традиционно большой спрос остается на ІТ-специальности, в частности инженеров и специалистов по продуктам. Ощутимо растет потребность в специалистах в работе с данными — data scientists, data analysts. Высокая конкуренция и за экспертов в облачных технологиях. Поэтому Киевстар не только ищет таланты на рынке, но и по возможности учит в этих направлениях.

Во время войны сложно говорить о видении будущего. Но вы точно не складываете руки. Что сейчас драйвит вашу работу?

Даже во время войны нужно мечтать и ставить амбициозные цели. Конечно, главный приоритет — это победа. И мы надеемся, что после этого Украина получит значительные инвестиции и толчок для возрождения и дальнейшего развития. Но и к послевоенным целям можно готовиться уже сейчас. И мы идем к этому — стремимся быть оператором № 1 эффективных решений для бизнеса из одних рук, мультисервисным провайдером услуг. Это оператор-эксперт, оператор-партнер, оператор, предоставляющий надежные сервисы и помогающий украинским компаниям достигать новых высот.