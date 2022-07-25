Оттягивают болезненное решение. Страны ЕС хотят увильнуть от сокращения потребления газа — Financial Times 25 июля, 12:20 В ЕС нет единства в вопросе о сокращении потребления газа на 15% (Фото:Yves Herman / Reuters)

Правительства стран Евросоюза пытаются смягчить планы Брюсселя сократить потребление газа на 15%, чтобы лучше подготовится к нехватке поставок из России ближайшей зимой.

Дипломаты 27 стран-членов ЕС застряли в переговорах с тех пор, как Европейская комиссия предложила меры, требующие от стран сократить потребление газа на 15% уже с августа. Об этом пишет Financial Times.

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Этот план вызвал споры по поводу размера сокращения и того, имеет ли Брюссель право сделать его обязательным. Он должен быть одобрен государствами-членами на встрече министров энергетики на этой неделе.

В проекте предложения, с которым ознакомилась Financial Times, страны ЕС предположили, что, хотя добровольная цель может быть стандартизирована для всего блока, обязательные цели должны учитывать зависимость каждого государства от российского газа, а также количество, которое им удалось направить в ПХГ.

Предполагается, что сокращение должно быть меньше, если у государства-члена есть дополнительный газ, который он может поставлять другим странам ЕС либо через поставки СПГ, либо по трубопроводам. Некоторые отрасли, которые считаются критически важными для единого рынка, также должны быть исключены из планов по сокращению.

«Государства-члены должны быть свободны в выборе соответствующих мер для достижения сокращения спроса», — говорится в проекте решения.

«Брюссель ломает голову над тем, как подготовиться к возможному прекращению поставок энергоресурсов зимой, поскольку Москва использует поставки газа в качестве оружия в ответ на европейскую поддержку Киева в его войне против России», — пишет издание.

До вторжения РФ в Украину Евросоюз зависел от России примерно на 40% общего объема потребляемого газа (около 155 млрд кубометров), но пообещал отказаться от российских поставок к 2027 году.

Как сообщалось, ранее Европейская комиссия предложила государствам-членам сократить потребление газа на 15% в течение следующих восьми месяцев по сравнению со средним показателем за тот же период с 2017 по 2021 год.

Правительства ЕС — особенно из южноевропейских государств, которые обычно меньше полагались на Россию, — жаловались, что комиссия превысила свои полномочия и что цель в 15% слишком высока.

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