Подключили к сети. Запорожская АЭС возобновила производство электроэнергии для нужд Украины 26 августа, 15:24 ЗАЭС (Фото:НАЭК Энергоатом)

Запорожская атомная электростанция подключена к сети и производит электроэнергию для нужд Украины.

26 августа в 14:04 один из остановленных 25 августа энергоблоков ЗАЭС подключен к сети, продолжается набор мощности. Об этом говорится в сообщении НАЭК Энергоатом в Telegram.

Видео дня

«Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет», — добавили в Энергоатоме.

В то же время, НЭК Укрэнерго сообщает, что «приняла все необходимые меры для восстановления магистральной сети, которая обеспечивает работу Запорожской АЭС. В частности, была возобновлена работа двух поврежденных рашистами магистральных линий, которые сейчас надежно заживляют собственные потребности Запорожской АЭС».

В компании добавили, что в ближайшее время ремонтные бригады Укрэнерго смогут завершить восстановление еще одной магистральной линии, которая позволит повысить безопасность работы электростанции.

«В настоящее время энергосистема Украины продолжает стабильно работать в составе энергосети ENTSO-E. Потеря мощности, вызванная отключением Запорожской АЭС, компенсирована и энергосистема сбалансирована», — подытожили в Укрэнерго.

Со своей стороны оккупационная «администрация» части Запорожской области в лице коллаборанта Владимира Рогова заявила, что подконтрольные украинским властям территории больше не получают энергию с ЗАЭС. Рогов заявил, что энергия с ЗАЭС поступает только на временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.