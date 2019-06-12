Что такое новый рынок электроэнергии и почему его хочет отложить президент Зеленский
Вчера, 09:453424
Вчера, 09:453424
Президент Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроект, которому присвоен статус "неотложный". В документе предлагается отложить введение нового рынка электроэнергии на год. Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус пояснил инициативу тем, что такое решение позволит "избежать резкого роста цен и кризисных явлений на рынке электрической энергии".
НВ Бизнес разбирался что такое новый рынок электроэнергии, какие риски могут появиться после его запуска с 1 июля и почему Зеленский предлагает годовую отсрочку.
В апреле 2017 года Верховная рада Украины приняла закон «О рынке электрической энергии», который имплементирует в Украине нормы европейского энергетического законодательства – так называемого, Третьего энергопакета ЕС. Нормы документа должны радикально изменить модель доставки электроэнергии от электростанций к потребителям и порядок расчетов за нее.
Основная часть положений Закона вступит в силу с 1 июля 2019 года. Но за месяц до этого оказалось, что правительству не хватило двух лет для разработки подзаконных актов, от которых зависит процедура формирования стоимости электроэнергии и другие важные элементы нового рынка. Также выяснилась потребность в действенных компенсаторах, которые бы сдерживали рост цен в новой модели. Ведь уровень конкуренции в украинской энергетике крайне низок.
За три недели до старта нового рынка Кабинет министр оперативно разработал и принял необходимые постановления. Но из-за спешки они оказались «сырыми» и не сняли риск роста цен.
До 2019 года в Украине рынок электроэнергии не был либерализован в части цен: все тарифы для генерации и потребителей устанавливалась профильным регулятором (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, НКРЭКУ).
Кроме того, производители и потребители напрямую не взаимодействовали. Электростанции всю сгенерированную электроэнергию продавали ГП «Энергорынок». Там она, грубо говоря, смешивалась и перепродавалась по усредненному тарифу (оптовая рыночная цена, ОРЦ) еще одному уровню посредников, которые уже взаимодействовали с потребителями (бытовыми и промышленными).
До начала 2019 года это были Облэнерго. Но с 1 января согласно Закону Украины «О рынке электроэнергии» их разделили на две компании – оператора системы распределения и компанию-поставщика. Первая контролирует систему транспортировки – линии электропередач. Вторая – продает электроэнергию. Но сейчас по факту у них общие собственники и офисы.
Население потребляет около 30% электроэнергии в Украине. При этом фиксированная цена для домохозяйств сейчас существенно ниже ОРЦ и не повышалась с 2017 года. Это обеспечивается за счет, так называемого, перекрестного субсидирования. То есть промышленные потребители, грубо говоря, переплачивают генерации, чтобы у населения были низкие цены.
После запуска нового рынка в Украине исчезнут почти все тарифы, формируемые регулятором. А вместо ГП «Энергорынок» появится оптовый рынок с несколькими игроками и новыми продуктами, цены на которые должны формироваться на рыночных условиях. Среди новых продуктов:
По «двусторонним договорам» стоимость электроэнергии будет самой низкой, а объемы – наиболее прогнозируемыми. На «балансирующем рынке» э/э будет самой дорогой. Ведь это товар, который фактически израсходован и необходимо формализовать его покупку у «маневровых» мощностей – тепловых и гидроэлектростанций.
Источник: Укрэнерго
В отличие от старой модели, крупные промышленные потребители получат возможность заключать договора напрямую с генерацией.
А вот население будет ограничено в выборе. С этим сегментом будет работать только Поставщик универсальных услуг (ПУУ) – та часть бывшего Облэнерго, которая сейчас отвечает за поставку электроэнергии. Согласно закону, у него не может быть конкурентов, действующих на той же территории.
Запуск рынка должен привести к более справедливому формированию цен. Но на практике электроэнергия может существенно подорожать из-за низкого уровня конкуренции – более 75% генерации контролируют государственный «Энергоатом» и группа ДТЭК Рината Ахметова.
Причем рыночная стоимость э/э для населения может вырасти сильнее, чем для промышленности. Из-за отмены упомянутого выше перекрестного субсидирования. По оценкам «Укрэнерго» усредненная разница в тарифах в 2019 году составляла около 2,5 раз. Если бы с 1 июля генерация получила возможность устанавливать рыночные цены для домохозяйств, то их счета «за свет» увеличились бы в 2 и более раз.
Это практически наверняка привело бы к социальному взрыву. Поэтому в начале июня 2019 года Кабинет министров Украины решил не отпускать цены в этом сегменте и утвердил, так называемый, механизм ПСО/PSO.
Чтобы избежать резкого роста стоимости электроэнергии для населения, 5 июня Кабинет министров Украины своим постановлением утвердил механизм ПСО (от англ. PSO, public service obligations) - возложение специальных обязательств. Он позволит компенсировать часть стоимости э/э для населения за счет прибыли других участников рынка.
С 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года ПСО будут возложены на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом" (АЭС), АО "Укргидроэнерго" (ГЭС и ГАЭС) и оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго". Согласно решению Кабмина, государственная генерация будет продавать Поставщикам универсальных услуг часть сгенерированной электроэнергии по фиксированным ценам. А спецобязательства «Укрэнерго» должны быть заложены в тариф на диспетчеризацию.
Но чтобы выполнить эти условия и заработать достаточную прибыль, упомянутые генерирующие компании должны будут увеличить цены для других категорий потребителей. Кроме того, в действующем тарифе «Укрэнерго» не предусмотрено ПСО для населения, а на изменения потребуется три месяца.
Поэтому в НКРЭКУ и «Укрэнерго» считают, что решение в таком виде приведет к удорожанию электроэнергии для всех, кроме населения, на 40-50%, а в механизм ПСО необходимо внести изменения.
После публикации статьи Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил изменения в механизм ПСО. НВ Бизнес внесет изменения в материал после публикации документа.
Главная причина возможного роста стоимости электроэнергии после запуска рынка – низкий уровень конкуренции. Две генерирующих компании – Энергоатом и ДТЭК – контролируют более 75% рынка. Поэтому борьбы за лояльность клиента может не получиться.
«Зеленая» энергетика не конкурент из-за малой доли и высоких тарифов, установленных отдельным законом. Масштабный импорт более дешевой электроэнергии из Европы невозможен по техническим причинам, так как энергосистема Украины разделена на две части:
- Бурштынский энергоостров на западе Украины, синхронизированный с европейской ENTSO-E;
- Объединенная энергосистема (ОЭС), синхронизированная с Россией.
Импорт из ЕС может обеспечить до 90% потребности Бурштынского энергоострова. А поставки э/э из Беларуси, Молдовы и России для остальной Украины при самом оптимистическом сценарии не превысят 14%.
Что же можно сделать для сдерживания цен? Есть четыре основных сценария:
Но для реализации этих сценариев нужны время и политическая воля - и то и другое сейчас в дефиците.
Поэтому на практике «Укрэнерго» и НКРЭКУ считают, что введение нового рынка электроэнергии в существующем формате приведет к росту цен на 40-50% для всех, кроме населения, и финансовым сложностям у отдельных игроков. Вплоть до банкротств.
Но в Кабмине акцентируют, что согласно предложенной ими схеме, рост цен для населения не превысит 5%, умалчивая о других вопросах.
При этом большинство заинтересованных сторон соглашаются с необходимостью доработки подзаконных актов или даже с отсрочкой введения рынка.
Но чтобы его отложить необходимы изменения в Закон Украины «О рынке электрической энергии». Несколько законопроектов, направленных на это, уже были провалены в Раде или профильных комитетах. Поэтому, с большой долей вероятности, рынок вступит в силу уже с 1 июля.
Цены для населения, благодаря ПСО, сохранятся на относительно низком уровне. А заплатят за это промышленность и коммунальные предприятия (городской транспорт, водоканалы и др.), которые переложат возросшие затраты на граждан Украины. То есть мы с вами получим более дорогие товары и услуги, что подтолкнет инфляционные процессы.
Но практически не изменившиеся суммы в платежках для населения избавят Кабмин и нардепов от народного гнева. Это им и нужно в преддверии парламентских выборов.
Еще один вариант спокойного прохождения предвыборной кампании – отложить запуск рынка. Но если международные финансовые организации говорят о 3 месяцах, то президент Зеленский хочет отложить на год. Андрей Герус считает, что при этом нужно разработать и внедрить в жизнь помесячный план подготовки к необходимым изменениям.
Примечательно, что сейчас к дате запуска рынка электроэнергии привязана отмена формулы "Роттердам+".