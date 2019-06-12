Что такое новый рынок электроэнергии и почему его хочет отложить президент Зеленский

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Европейские директивы и законопроект Зеленского

Президент Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроект, которому присвоен статус "неотложный". В документе предлагается отложить введение нового рынка электроэнергии на год. Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус пояснил инициативу тем, что такое решение позволит "избежать резкого роста цен и кризисных явлений на рынке электрической энергии".

НВ Бизнес разбирался что такое новый рынок электроэнергии, какие риски могут появиться после его запуска с 1 июля и почему Зеленский предлагает годовую отсрочку.

В апреле 2017 года Верховная рада Украины приняла закон «О рынке электрической энергии», который имплементирует в Украине нормы европейского энергетического законодательства – так называемого, Третьего энергопакета ЕС. Нормы документа должны радикально изменить модель доставки электроэнергии от электростанций к потребителям и порядок расчетов за нее.

Основная часть положений Закона вступит в силу с 1 июля 2019 года. Но за месяц до этого оказалось, что правительству не хватило двух лет для разработки подзаконных актов, от которых зависит процедура формирования стоимости электроэнергии и другие важные элементы нового рынка. Также выяснилась потребность в действенных компенсаторах, которые бы сдерживали рост цен в новой модели. Ведь уровень конкуренции в украинской энергетике крайне низок.

За три недели до старта нового рынка Кабинет министр оперативно разработал и принял необходимые постановления. Но из-за спешки они оказались «сырыми» и не сняли риск роста цен.