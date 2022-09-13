Обломки телеимперии Ахметова. Коллектив создает новый проект, а SCM отдала в пользование Youtube-архив — СМИ 13 сентября, 17:03 Ринат Ахметов (Фото:shakhtar.com)

На базе Медиа Группы Украины Рината Ахметова, которую закрыли в июле, начали создаваться новые проекты. В компании SCM миллиардера говорят, что они здесь ни при чем.

На базе бывших активов Медиа Группы Украины (МГУ), которая до июля 2022 принадлежала SCM Рината Ахметова, создаются новые проекты. Об этом сообщил Detector.media.

По данным этого ресурса, бывшие работники медиагруппы уже регистрируют компанию и обустраивают студию по улице Королева в Киеве. «К проекту могут привлечь около двухсот бывших работников Украины. Проект координирует бывший руководитель информационной службы Украины Юрий Сугак», — сообщили в Detector.media, уточнив, что сам медиаменеджер не комментирует события.

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Источники НВ Бизнес, знакомые с Юрием Сугаком, подтвердили, что идут определенные процессы по запуску нового проекта, который он должен возглавить. «Придет время, он сам все расскажет», — сообщил один из наших собеседников.

Источники Detector.media предполагают, что это может быть новый телеканал или продакшн-студия.

Кроме того, ютуб-канал Украина 24, связанный с МГУ, сменил название на Фабрика Новостей. До выхода SCM Рината Ахметова из медиабизнеса, он был самым популярным среди ютуб-каналов украинских телевещателей, имел 2,4 миллиона подписчиков. На канале остался контент телеканала Украина24. В описании канала Фабрика новостей указано, что это часть проекта Платформа, созданного Ростиславом Буняком и его командой. Ростислав Буняк был руководителем департамента диджитал-направления Новостной Группы Украины (развивала канал новостей Украина24 в составе МГУ).



«Я предложил Медиа Группе Украина решение не замораживать страницу. Убрать свой бренд, не производить новый контент, но оставить архив. А дальше я создам новый бренд, буду монетизировать архивное видео и отдавать часть дохода от него как ренту», — рассказал Detector.media Ростислав Буняк. Он планирует искать новые продакшны и авторов для создания нового контента уже как независимый агрегатор и платформа.

В компании SCM сообщили Detector.media, что Медиа Группа Украина как правообладатель на рыночных условиях предоставляет третьим лицам неисключительные права на использование своей архивной медийной библиотеки (контента, созданного до 11 июля 2022 г.). Сама медиагруппа не участвует в размещении архивного контента и не производит новый".

Напомним, что 21 июля Нацсовет по телевидению и радиовещанию аннулировал лицензии Медиа Группы Украины украинского миллиардера Рината Ахметова.

11 июля в компании SCM заявили, что Ринат Ахметов «принял вынужденное решение» о выходе компании из медийного бизнеса. По словам бизнесмена, решение принято в связи со вступлением в силу закона об олигархах. Позже в SCM уточнили, что возвращают государству только лицензии на вещание. Никакие другие активы медиагруппы государству не будут передавать.



После отказа от лицензий медиагруппа сохранила за собой права на контент. В частности, речь идет и о том контенте, который был размещен на сервисе ОТТ.



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