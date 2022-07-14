Оборудование получило серьезные повреждения. В компании Дмитрия Фирташа отреагировали на попытки оккупантов запустить Северодонецкий Азот 14 июля, 19:00 Бои на заводе Азот в Северодонецке (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Group DF признали, что больше не контролируют Северодонецкий Азот и считают попытки его запуска оккупантами опасными.

В холдинге Ostchem, объединяющем предприятия азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа, отреагировали на намерения оккупантов возобновить деятельность Северодонецкого Азота. «Все заявления о скором запуске завода необоснованны и распространяются представителями оккупационных властей Северодонецка при поддержке пропагандистов», — заявили в пресс-службе Group DF, уточнив, что холдинг потерял контроль над предприятием.



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В компании пояснили, что оборудование основных и вспомогательных цехов получило серьезные повреждения из-за ведения открытых боевых действий на территории завода. В результате обстрелов повреждены оба цеха аммиака 1-А (разбита печь первичного реформинга, повреждены реакционные трубы) и 1-Б (поврежден пусковой котел, вакуум-вытяжка системы конденсации отделения компрессии), цех азотной кислоты (разрушено здание цеха, эстакады, пожаром повреждены помещения ЦПУ, разрушены контроллерное управление технологическим процессом, маслосистема компрессора ГТТ-3М).



Также пострадала практически вся инфраструктура предприятия — системы водоснабжения и водоочистки, система энергообеспечения, логистическое и железнодорожное хозяйство (повреждено железнодорожное полотно, состав, узлы перегрузки), разрушены два хранилища метанола, повреждены четыре хранилища КАС.



«Самое болезненное для предприятия — полное разрушение системы электроснабжения Азота», — сообщили в Group DF. Завод не может получать электроэнергию от Луганского энергетического объединения (повреждены опоры и силовые трансформаторы в пунктах Лисичанская-110, Юбилейная, Счастье), а также от подстанции Кременская 500 кВ (станция разбита).

Разрушение системы очистки сточных вод Азота (цех водоснабжения) нанесло значительный ущерб Северодонецку. До войны предприятие обеспечивало очистку 100% сточных вод города.



«Для оценки масштабов разрушений и ущерба необходимо провести технический аудит. Сейчас это невозможно», — заявили в компании Дмитрия Фирташа.

Поэтому в Group DF считают недопустимой ситуацию, когда оккупанты осознанно подвергают опасности людей, заставляя их выходить на предприятие. Попытка запустить производство с нарушением базовых правил безопасности может привести к жертвам и техногенной катастрофе для всего региона. «Масштабные разрушения на заводе не совместимы с его безопасной деятельностью», — резюмировали в компании.

ЧАО Северодонецкое объединение Азот (Северодонецк, Луганская обл., Украина) — одно из крупнейших украинских химических предприятий, которое с 2011 года входит в группу предприятий азотного бизнеса Group DF Дмитрия Фирташа.



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