Замена CEO, новые акции, 1 млрд. евро. Что происходило с туроператором TUI после введения санкций против его российского совладельца

17 июля, 08:34
Эксклюзив НВ
Самолет и сотрудники туроператора TUI (Фото:TUI via twitter)

Самолет и сотрудники туроператора TUI (Фото:TUI via twitter)

Автор: Артем Ильин

После введения санкций против россиянина Алексея Мордашова, в деятельности немецкого туроператора TUI произошло много изменений.

Российский олигарх и владелец компании Северсталь Алексей Мордашов в начале этого года был крупнейшим частным акционером глобального туристического оператора TUI AG (Германия). Но после того, как в феврале 2022 года против него были введены персональные санкции, в немецкой компании начались большие изменения. Об этом рассказывается в статье НВ Бизнес «И TUI с ними! Почему российский олигарх Мордашов уменьшил свою долю в крупнейшем туроператоре Европы».

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Авторы материала напоминают, что после введения санкций ЕС Алексей Мордашов пытался продать большую часть своих акций TUI другой компании. Впоследствии выяснилось, что ее бенефициаром была жена россиянина — Марина Мордашова. Германия заблокировала эту сделку.

Но после этого доля, которую контролируют россияне, уменьшилась. Это произошло благодаря допэмиссии акций компании, размер которой составил примерно 10% уставного капитала. Покупателями новых акций стали частные и институциональные инвесторы. Полученные деньги, а также часть собственного оборотного капитала, менеджмент TUI направил на выплату долгов государственным учреждениям Германии. Эти деньги были привлечены для поддержки туристического бизнеса во время кризиса, возникшего из-за COVID-19. Суммарно на выплаты было потрачено более 1 млрд евро. Но еще остались долги, которые можно конвертировать в капитал туроператора.

И самое интересное, что в этот период решил уйти в отставку СЕО TUI AG Фриц Юссен, полномочия которого в 2019 году были продлены до 30 сентября 2025 года.

Подробности читайте в статье по ссылке.

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Теги:   Туризм Санкции против России Северсталь TUI Алексей Мордашов. Туроператор

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