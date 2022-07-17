Замена CEO, новые акции, 1 млрд. евро. Что происходило с туроператором TUI после введения санкций против его российского совладельца
Самолет и сотрудники туроператора TUI (Фото:TUI via twitter)
После введения санкций против россиянина Алексея Мордашова, в деятельности немецкого туроператора TUI произошло много изменений.
Российский олигарх и владелец компании Северсталь Алексей Мордашов в начале этого года был крупнейшим частным акционером глобального туристического оператора TUI AG (Германия). Но после того, как в феврале 2022 года против него были введены персональные санкции, в немецкой компании начались большие изменения. Об этом рассказывается в статье НВ Бизнес «И TUI с ними! Почему российский олигарх Мордашов уменьшил свою долю в крупнейшем туроператоре Европы».
Авторы материала напоминают, что после введения санкций ЕС Алексей Мордашов пытался продать большую часть своих акций TUI другой компании. Впоследствии выяснилось, что ее бенефициаром была жена россиянина — Марина Мордашова. Германия заблокировала эту сделку.
Но после этого доля, которую контролируют россияне, уменьшилась. Это произошло благодаря допэмиссии акций компании, размер которой составил примерно 10% уставного капитала. Покупателями новых акций стали частные и институциональные инвесторы. Полученные деньги, а также часть собственного оборотного капитала, менеджмент TUI направил на выплату долгов государственным учреждениям Германии. Эти деньги были привлечены для поддержки туристического бизнеса во время кризиса, возникшего из-за COVID-19. Суммарно на выплаты было потрачено более 1 млрд евро. Но еще остались долги, которые можно конвертировать в капитал туроператора.
И самое интересное, что в этот период решил уйти в отставку СЕО TUI AG Фриц Юссен, полномочия которого в 2019 году были продлены до 30 сентября 2025 года.
Подробности читайте в статье по ссылке.
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