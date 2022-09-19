Отыграли до июля. Цены на газ в Европе падают, немецкие покупатели подают заявки на поставки по Северному потоку 19 сентября, 12:44 Газопровод Северный поток остановлен с 31 августа (Фото:nord-stream.com)

Цены на газ в Европе снизились до уровня конца июля на фоне информации о том, что запасы в ПХГ приближаются к 86% от максимального объема.

Цена октябрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром 19 сентября снижалась ниже $1800 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.

На таком уровне цены держались в конце июля, когда еще не возник ажиотаж из-за возможной остановки Северного потока.

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Месяц назад, на пике роста, цены превышали $3400 за тысячу кубов.

Резервы газа в ПХГ Европы выросли до 85,58%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

Целевой 80-процентный уровень превысили хранилища Бельгии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании.

Среди отстающих — Австрия, Болгария, Венгрия и Латвия. Самые низкие в ЕС запасы газа (52%) — в Инчукалнском ПХГ в Латвии (отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран — трех страна Балтии, а также Финляндии).

Кроме того, как сообщает Reuters, немецкие покупатели газа возобновили подачу заявок на поставки по Северному потоку впервые с 2 сентября, когда газопровод был остановлен.

Агентство уточняет, что заявки представляют собой запросы на поставку, но не являются признаком того, что поставки возобновились.

Запросы сделаны для поставок по газопроводу OPAL на востоке Германии и газопровода NEL (ответвление Северного потока).

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